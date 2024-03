Corbyn Albert si scusa per l'attività “irrispettosa” sui social media dopo aver rimproverato Megan Rapinoe

calcio

PARIGI – Corbin Albert, centrocampista della nazionale femminile statunitense, si è scusata giovedì sera per aver apprezzato e condiviso post sui social media che ha definito “offensivi, insensibili e offensivi”.

Secondo quanto riferito, la ventenne Albert, che gioca per il Paris Saint-Germain, ha ripubblicato contenuti anti-LGBTQ+ sul suo account TikTok.

“Voglio scusarmi sinceramente per le mie azioni sui social media”, ha scritto Albert nella sua storia su Instagram. “Apprezzare e condividere post offensivi, insensibili e offensivi è stato un gesto immaturo e irrispettoso, e non è mai stata mia intenzione.”

Corbyn Albert ha rilasciato delle scuse nella sua storia su Instagram giovedì sera. USA Today Sport

Secondo diversi punti vendita, Albert ha condiviso un video di un sermone cristiano in cui descriveva essere gay e “sentirsi transgender” come sbagliato.

Le scuse di Albert sono arrivate poco dopo la vittoria per 3-0 del Paris Saint-Germain sulla Hacken nei quarti di finale della Women's Champions League – in cui ha segnato un gol nella partita – e hanno fatto seguito alle critiche della stella americana recentemente in pensione Megan Rapinoe.

Albert ha continuato: “Sono davvero deluso da me stesso e sono profondamente dispiaciuto per il dolore che ho causato ai miei compagni di squadra, agli altri giocatori, ai tifosi, agli amici e a chiunque si sia offeso.

“Credo davvero che tutti dovrebbero sentirsi sicuri e rispettati ovunque e in tutti i campi da gioco”, ha scritto. “So che le mie azioni non sono state all'altezza e per questo mi scuso sinceramente. È un onore e un privilegio poter praticare questo sport sulla scena mondiale e prometto di fare meglio.

Megan Rapinoe viene fotografata durante la Coppa del Mondo nell'agosto 2023. Immagini Getty

Rapinoe, ex Capitan America, non ha menzionato Albert per nome, ma ha esortato le persone nella sua storia su Instagram a non “nascondersi dietro le mie convinzioni” perché “i bambini si stanno letteralmente uccidendo per questo odio”.

Albert ha collezionato sette presenze con la squadra nazionale statunitense ed è stata titolare durante la CONCACAF Women's Gold Cup di quest'anno.

È anche nel roster per la prossima SheBelieves Cup.