Sembra un guscio, ma al suo interno vivono un polpo e 40.000 uova

Poiché il precursore con le gambe aveva ancora una struttura simile a una conchiglia di nautilus, ha acceso il dibattito scientifico sul fatto che un animale potesse perdere una tale struttura durante l’evoluzione e come perderla, per poi riguadagnarla. Altri ricercatori inizialmente ipotizzarono che gli argonauti riattivassero antichi geni dell’età dei molluschi per formare il guscio delle loro uova. Ma dopo aver sequenziato il genoma di A. argo da campioni raccolti nel Mar del Giappone, i dati hanno indicato diversamente. Gli scienziati, come i loro parenti nautilus, hanno scoperto che gli argonauti hanno geni codificanti proteine ​​necessari per costruire quelli che gli scienziati chiamano “veri gusci”, del tipo che trovi intorno alle ostriche. Ma usano geni completamente diversi da quelli usati da nautilus per creare queste formazioni. Ciò significa che il guscio d’uovo simile a un guscio non si è evoluto dal guscio ancestrale, ma piuttosto dall’innovazione evolutiva dei pionieri dell’argon per un nuovo scopo.

“Osservando il genoma, vediamo che ci sono molti modi diversi in cui gli animali possono creare strutture biominerali” Carolina Albertina, un ricercatore presso il Marine Biology Laboratory nel Massachusetts, che non è stato coinvolto in questo studio. “Ci dice che l’evoluzione può prendere molti percorsi diversi per creare tipi simili di cose”.