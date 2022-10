SpaceX ha lanciato un cosmonauta russo nella missione spaziale Crew-5

Mentre il futuro della stazione spaziale è ancora lontano all’orizzonte, la NASA e la Russia hanno dovuto affrontare la questione del trasporto degli equipaggi da e verso l’avamposto in orbita per il momento. Nei primi anni della stazione spaziale, prima della perdita dello Shuttle Columbia nel 2003, i due paesi si scambiarono i posti sulla navetta spaziale statunitense e sulla navicella spaziale russa Soyuz. Dopo che le navette spaziali sono state ritirate nel 2011, la NASA ha acquistato posti dalla Russia per trasportare i suoi astronauti da e verso l’orbita. Ciò è diventato superfluo quando la capsula Crew Dragon di SpaceX è diventata operativa nel 2020.

Ma la NASA voleva continuare a scambiare posti. Per il programma di scambio di posti non viene pagato denaro tra la NASA e Roscosmos. Invece, la disposizione ha lo scopo di aiutare a garantire il buon funzionamento della stazione spaziale, che è composta da un segmento guidato dalla Russia e da un segmento guidato dalla NASA.

“Forniscono la propulsione”, ha detto l’amministratore della NASA Bill Nelson durante la copertura del lancio della NASA Television. “Noi, gli Stati Uniti, forniamo l’elettricità. Quindi per la sicurezza di tutto l’equipaggio, così come per il funzionamento della stazione, abbiamo bisogno che i due siano lì ora, soprattutto in termini di sicurezza”.

La preoccupazione è che una sorta di emergenza, ad esempio un grave problema di salute con un membro dell’equipaggio, potrebbe portare a un ritorno anticipato sulla Terra. Anche tutti i membri dell’equipaggio a bordo della navicella spaziale dovranno tornare sulla Terra. (Altrimenti, non ci saranno abbastanza posti sul veicolo spaziale rimanente.) Se tutti i russi arrivassero a bordo di una Soyuz, ciò lascerebbe la parte russa della stazione spaziale senza un equipaggio che la gestisca.

“Gli equipaggi di volo integrati assicurano che ci siano membri dell’equipaggio adeguatamente addestrati a bordo della stazione per la manutenzione essenziale e le passeggiate nello spazio”, ha affermato la NASA in una dichiarazione a luglio quando la signora Kekina è stata annunciata come membro dell’equipaggio 5.