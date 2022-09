SpaceX vince un contratto da 1,4 miliardi di dollari con la NASA per altre 5 missioni di astronauti

La NASA ha annunciato mercoledì di aver assegnato altre cinque missioni di astronauti a… Elon Musk SpaceX, con un contratto aggiuntivo da 1,4 miliardi di dollari per l’azienda.

I voli aggiuntivi rientrano nel Commercial Crew Program della NASA, che trasporta astronauti e merci da e verso la Stazione Spaziale Internazionale. SpaceX sta attualmente lavorando al quarto volo spaziale umano dell’agenzia.

La navicella spaziale Crew Dragon di SpaceX compete Boeing e la sua capsula Starliner per contratti con Commercial Crew. Mentre entrambe le società hanno ora ricevuto quasi 5 miliardi di dollari per sviluppare e lanciare le rispettive capsule, SpaceX ha vinto 14 missioni e Boeing ne ha realizzate sei. Quest’ultimo non ha ancora lanciato astronauti con Starliner.

A causa in parte della natura a prezzo fisso dei contratti della NASA per il programma, Boeing ha assorbito 688 milioni di dollari di costi dovuti a ritardi e straordinari sulla capsula. dopo, dopo Completamento riuscito del volo senza pilota dello Starliner Verso la Stazione Spaziale Internazionale a maggio, la compagnia punta ora a far volare gli astronauti per la prima volta a febbraio.

I 20 voli assegnati finora coprono gli incarichi di equipaggio fino al 2030, quando la Stazione Spaziale Internazionale dovrebbe essere dismessa.