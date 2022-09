Il Signore degli Anelli: Recensione di The Rings of Power – Così sorprendente che House of the Dragon sembra un dilettante | Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere

TLui è il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere (Primo video) è probabilmente divisivo, almeno a seconda che lo guardi su una grande TV o guardi la sua bellezza sul tuo telefono o laptop. È così ricco e meraviglioso che è facile passare il primo episodio contemplando il paesaggio, oscillando e oscillando tra le terre degli elfi, dei nani, degli umani e degli artigiani. Questa è una TV pensata per i grandi schermi, anche se è sicuramente pensata per essere vista su schermi più piccoli. È così cinematografico e bello che fa Casa del Drago Sembrano messi insieme su Minecraft.

Questo rende difficile giudicare The Rings of Power come una serie regolare, perché così tanto è insolito. È Tolkien, il che significa che questo mondo è davvero venerato e amato da molti, sotto forma di libri, film di Peter Jackson o entrambi. C’è un insolito peso di aspettativa prima che qualsiasi spettatore prema play. Aggiungi a ciò il fatto che questa è la serie TV più costosa mai realizzata – $ 465 milioni per otto episodi – ed è difficile considerarla solo come un altro spettacolo. È un evento, uno spettacolo, ma se non è del tutto perfetto, questo lo rende un fallimento?

I primi dieci minuti dell’episodio di apertura hanno stabilito un ritmo e un tono potenti e straordinariamente impegnati. Inizia in modo tranquillo e meraviglioso, quando un giovane Galadriel salpa su una nave di carta nelle “terre immortali” di Valinor. Poi si ritirò bruscamente, correndo attraverso secoli di storia e guerra, e in modo decisivo, rovesciando il leader oscuro Morgoth. Di solito sono cauto nel dover leggere la scrittura introduttiva prima di intraprendere una nuova serie – dovrebbe essere a sé stante – ma forse qui aiuta a fare una piccola quantità di compiti.

“Un mondo in cui vale la pena saltare con tutto il cuore”… Rings of Strength. Foto: Prime Studios

Quando mi stabilii, nel crepuscolo della Seconda Era, Galadriel (Morvid Clark) era il capo degli eserciti del Nord, un guerriero della terra desolata, che stava ancora dando la caccia al luogotenente di Morgoth, Sauron, su un’intuizione, secoli dopo che la maggior parte degli elfi credeva che fosse stato sconfitto.

Amo Galadriel il combattente. È coraggioso, imperfetto e arrogante, tanto sanguinario quanto brillante, terrificante per gli orrori della guerra. Se non sembra divertente, aspetta di vedere cosa fai con la pesca sulla neve.

Se gli elfi portano intensità, c’è molta luce terrena e gioia nel buco, gli antenati degli hobbit di Tolkien, che si stanno preparando per la loro migrazione stagionale. I più piccoli banchettano con le bacche e si divertono nel fango, e i più grandi (tra cui Lenny Henry) sono a disposizione per spiegare come tutto combacia, con uno spettacolo impopolare su chi abita e dove proteggerla. L’episodio di apertura ci introduce anche nelle Terre del Sud, dove elfi e umani convivono a disagio nel mezzo di decenni di risentimento postbellico.

Ci vuole fino all’episodio due, e all’arrivo dei nani, per far sbocciare una sensazione coinvolgente – quella sensazione che questo sia un mondo pienamente realizzato in cui vale la pena saltare con tutto il cuore. I nani lo aggiustano e temperano alcuni dei tuoi istinti da spettacolo più stravaganti. Non è uno spoiler dire che la poetessa primordiale si sciolse rapidamente. L’insistenza degli elfi sul fatto che “i giorni della nostra guerra sono finiti” è più un sogno che una fredda analisi politica. Ci sono indizi fin dall’inizio che il decadimento è nell’aria e non ci vorrà molto prima che quei suggerimenti si trasformino in sirene, suonando avvertimenti a frotte. Quando fa paura, fa davvero paura. Verso la fine del secondo episodio, l’atmosfera era tesa da togliere il fiato e molto più raccapricciante di quanto mi aspettassi.

Ricevi la nostra e-mail settimanale GRATUITA sulla cultura pop nella tua casella di posta ogni venerdì Informativa sulla Privacy: Le newsletter possono contenere informazioni su enti di beneficenza, pubblicità online e contenuti finanziati da terze parti. Per maggiori informazioni consultare il ns politica sulla riservatezza. Utilizziamo Google reCaptcha per proteggere il nostro sito Web e Google politica sulla riservatezza E il Termini di servizio Progredendo.

Ho delle piccole riserve. A volte c’è un soffio di rappresentazione di “annusare le scoregge”, che forse è difficile da evitare quando ogni altra riga è un aforisma con la faccia da poker del tipo: “Un cane può abbaiare alla luna, ma non può abbatterlo”. Anche il ritmo è tutto o niente. O corre attraverso scene d’azione mozzafiato, o rallenta in una conversazione o in uno sguardo deciso. Ma queste sono stranezze e alla fine la scena vince. È una festa cinematografica e televisiva molto divertente. Ora, ho solo bisogno di trovare qualcuno che abbia una TV enorme che mi permetta di guardare con loro.