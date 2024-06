Taylor Willey, attore di “Hawaii Five-0” e “Forgetting Sarah Marshall”, è morto a 56 anni

“Ho vinto una cassa di Spam e del riso, e basta, ero a sumo,” ha detto il Sig. Willie ha detto. Intervista del 2016 Con Sherdog, un canale YouTube dedicato all’Ultimate Fighting Championship.

Nella stessa intervista, il sig. Willie ha anche discusso del motivo per cui è stato pubblicizzato come Deila Tuli per il suo incontro UFC. “Non volevano che venissi con un nome così inglese”, ha detto. “Così ho preso Taylor e l’ho pronunciato come lo pronunciamo in Polinesia, Tila, e ho rimosso il pisellino usando il mio secondo nome, Tuli.”

Ha detto con un sorriso che sperava che il disegno di legge di ammissione non mandasse via i collezionisti.

Per due anni ha gareggiato come lottatore di sumo in Giappone sotto il nome di Takamishu. Ha vinto diversi campionati, raggiungendo infine la divisione Makushita, la terza più alta del campionato, e diventando il primo wrestler nato fuori dal Giappone a vincere il titolo.

Citando infortuni al ginocchio, si ritirò dallo sport nel 1989 e si dedicò alle arti marziali miste. Sig. Willy All’inizio ho lottato Ultimate Fighting Championship, 1993, dove perde per KO tecnico.

È apparso per la prima volta in televisione in un episodio del 1982 di “Magnum, PI” e ha fatto diverse apparizioni come ospite in programmi tra cui “Marker” e “North Shore”.

I suoi sopravvissuti includono sua moglie, Halona Wiley, e due figli.

UN Intervista del 2014 Con Hawaii News Now, Mr. Willie ha parlato dei riconoscimenti per il suo ruolo in “Hawaii Five-0” e di cosa abbia significato per lui questa esperienza.

“È il miglior lavoro del mondo: puoi recitare a Hollywood ma essere qui alle Hawaii”, ha detto. “Casa.”