Un autista di Amazon è stato ripreso dalla telecamera mentre urinava vicino alla porta d’ingresso di una casa di Riverside dopo aver effettuato una consegna

RIVERSIDE, California (KABC) — Un autista di Amazon è stato ripreso in video mentre urinava vicino alla porta d’ingresso di una casa di Riverside dopo aver consegnato un pacco.

Il video della telecamera del campanello mostra l’autista che effettua una consegna mercoledì prima di fare i suoi bisogni.

Derek Bowen, che vive nella casa, ha detto che la scena scioccante è stata peggiorata perché in quel momento il residente stava mostrando alla sua giovane figlia come funzionava l’app della fotocamera. I due hanno assistito allo svolgersi dell’episodio.

Amazon è stata multata di 5,9 milioni di dollari per non aver fornito ai lavoratori dei magazzini di Moreno Valley e Redlands quote di lavoro scritte.

“Questo è un autista di Amazon, giusto? E sta facendo una cosa normale finché… continua. È stato un momento imbarazzante per mia figlia di 8 anni dover passare di lì”, ha detto Bowen.

Bowen ha detto che guidava camioncini per Amazon e, sebbene non consegnasse mai pacchi per l’azienda, ha detto che gli orari estenuanti non sempre trovavano il tempo per le pause per il bagno.

“Adoro Amazon. È una grande azienda”, ha detto. “Ovviamente bilanciare le persone e far arrivare quei pacchi il più rapidamente possibile è un problema lì”.

L’autista ha anche urinato sulle biciclette davanti alla porta, ha detto Bowen. Ha descritto l’atto come disgustoso, ma non ha sporto denuncia alla polizia né ha tentato di inseguire l’autista. Tuttavia, ritiene che l’incidente debba essere affrontato.

“Qualcuno ha bisogno di parlare con loro. Se indossi quel logo di Amazon, Amazon ti sorriderà”, ha detto. “Questo è quello che fanno, e non è stato un momento sorridente.”

Un portavoce di Amazon ha dichiarato in una nota: “Questo tipo di comportamento è inaccettabile e abbiamo contattato il cliente per scusarci. Abbiamo anche adottato misure per garantire che l’autista non consegni più pacchi ad Amazon”.