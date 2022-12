TCU contro Kansas State, Georgia contro LSU e altro ancora

Benvenuti al weekend del campionato di conferenza, dove le cose si complicano.

Con il campo dei playoff del college football in programma per essere rilasciato domenica, non resta che determinare i vincitori di ogni conferenza in tutto il paese. e con No. 3 Sconfitta per 31-28 straordinari di TCU contro Kansas State Big 12 titolo di gioco e No. 4 USC ha perso il campionato Pac-12 contro lo UtahIl dibattito infuria.

Mentre la Georgia n. 1 e il Michigan n. Quindi, nonostante non abbia giocato questa settimana, no. 5 Stato dell’Ohio o n. 6 È giusto che l’Alabama sia davanti a loro? La squadra dovrà rispondere a queste domande domenica.

Nel frattempo, ecco una ripartizione dei restanti titoli della conferenza di oggi.

(Nota: tutti gli orari ET, quote da BetMGM)

SEC: NO. 1 Georgia contro n. 14 USL

Orario: 16:00 ET | Televisione: CBS | Linea: Georgia -17,5 | Un totale di 51,5

Qualunque cosa accada sabato, i Bulldogs sembrano bloccati nei playoff del College Football. Un titolo della conferenza è il 14esimo nella storia della scuola e il primo dal 2017 dopo aver perso contro l’Alabama nel gioco del titolo un anno fa. La LSU, con tre sconfitte, è fuori dai playoff, ma deve vincere per andare allo Sugar Bowl. Altrimenti, chiamiamo una ciotola di agrumi. La LSU ha vinto l’ultima volta la SEC in rotta verso un titolo nazionale nel 2019.

Big Ten: Purdue contro No. 2 Michigan

Orario: 20:00 | TV: Volpe | Riga: UM -17 | Totale: 51,5

I Wolverines stanno uscendo da due titoli Big Ten consecutivi. Inoltre, una vittoria garantisce al Michigan un posto nei playoff del college football. È difficile vedere il Michigan essere eliminato dal campo con una sola sconfitta, ma il seeding è sicuramente in gioco per i Wolverines. Questo è anche un grosso problema per Purdue. I Boilermakers non hanno mai raggiunto la partita del campionato Big Ten e hanno la possibilità di vincere il titolo della conferenza per la prima volta dal 2000. Una vittoria darebbe a Purdue un viaggio al Rose Bowl.

ACC: NO. 23 Carolina del Nord contro n. 9 Clemente

Orario: 20:00 | Televisiva: ABC | Linea: Clemson -7.5 | Totale: 63,5

Sebbene nessuna delle due squadre abbia una possibilità realistica di raggiungere i playoff in questo gioco, Clemson sta giocando l’ottava partita per il titolo ACC in 17 anni. Clemson ha vinto sei titoli ACC consecutivi tra il 2015 e il 2020 prima di terminare lo scorso anno. Nel frattempo, questa è la seconda apparizione di UNC nel gioco del titolo ACC. La Carolina del Nord non vince un campionato di conferenza dal 1980 e non ha avuto una stagione con vittorie a doppia cifra dal 2015.