Tee time, punteggi per la fase finale di domenica

Bryson DeChambeau Porta un vantaggio di tre colpi nel round finale US Open 2024 al Pinehurst Resort Domenica nella Carolina del Nord.

DeChambeau è 7-under complessivo dopo aver tirato 3-under nel terzo round di sabato, e il vincitore degli US Open 2020 ha un percorso chiaro verso il suo secondo titolo major in carriera.

Patrick Cantley, Rory Mesilroy e Mathieu Pavon sono secondi a pari merito al numero 4 all’inizio della partita di domenica.

“Non vedo l’ora di affrontare un altro major domenica”, ha detto McIlroy, che ha vinto il suo ultimo major nel 2014. “Meravigliosa opportunità, è molto emozionante essere nella posizione in cui mi trovo.”

NBC Sports trasmetterà la fase finale degli US Open da Pinehurst. Ecco il programma delle trasmissioni di domenica:

9:00-12:00: Rete USA

Dalle 12 alle 19: NBC/Peacock

È disponibile la copertura in live streaming delle squadre speciali selezionate USOpen.com E così via Pavone.

Metà dei 74 giocatori di golf hanno iniziato i giri finali per raggiungere le 36 buche e Pinehurst non ha mostrato pietà. Solo 21 giocatori hanno tirato sotto il par 70 nel terzo round di sabato, guidati dal 66 di Colin Morikawa e dal 67 di DeChambeau.

Finora domenica (alle 11:15 ET), solo otto giocatori hanno il par per i loro round. Seongyeon Kim ha disputato il miglior round della giornata finora: 2-under 68.

Il round più basso della settimana è arrivato giovedì, quando Patrick Cantley e Rory McIlroy hanno tirato 5-under 65. Quei due giocatori sono a distanza ravvicinata, tre tiri dietro il leader Bryson DeCampe.

Nel 1960, Arnold Palmer superò un deficit di 54 buche vincendo con sette colpi al Cherry Hills Country Club fuori Denver. Palmer ha segnato sei delle sue prime sette buche sulla strada per un 6-under 65 e una vittoria in due tempi su Jack Nicklaus.

A meno che qualcuno non riesca in qualche modo a superare Palmer, il campione degli US Open di quest’anno sarà uno degli 11 golfisti ad iniziare il round finale di oggi alla pari o meglio. Infatti, in nove degli ultimi 10 US Open, il vincitore è entrato nella fase finale da uno dei primi due posti.

Per tutta questa settimana, The Previsioni meteo per la gara finale di domenica Gli US Open saranno caratterizzati da condizioni calde e umide e cieli parzialmente soleggiati con massime negli anni ’90. I venti proverranno da est con intensità di 7 mph, con raffiche fino a 11 mph.

Tee time per la fase finale degli US Open Sunday

Oriente in ogni momento

7:30: Seongyeon Kim, Gunnar Broin (Amatoriale)

7:41: Matthew Fitzpatrick, Jackson Suber

7:52: Brandon Wu, Austin Eckrott

8:03: Francesco Molinari, Ben Coles

8:14: Dean Burmester, Ryan Fox

8:25: Sep Straka, Martin Gamer

8:36: Grayson Chick, Cameron Young

8:47: Nico Echavarria, Brendan Todd

8:58: Justin Lower, Sam Bennett

9:09: Adam Scott, Brian Campbell

9:25: Matt Kuchar, Frankie Kapan III

9:36: Adam Swenson, Harris inglese

9:47: Jordan Spieth, Si Woo Kim

9:58: Max Gracerman, Sahit Thigala

10:09: Daniel Berger, Keegan Bradley

10:20: Scotty Scheffler, Tom McKibbin

10:31: Brooks Koepka, Tim Widing

10:42: Nicolai Hojgaard, Emiliano Grillo

10:53: Isaiah Salinda, Christian Besuidenhout

11:04: Cameron Smith, Wyndham Clarke

11:15: JD Boston, Tommy Fleetwood

11:31: Shane Lowry, Jack Blair

11:42: Billy Horschel, Chris Kirk

11:53: Denny McCarthy, Min Woo Lee

12:04: Neil Shipley (Amatoriale), Luke Clanton (Amatoriale)

12:15: Sam Burns, Stephen Jaeger

12:26: Brian Harman, Mark Hubbard

12:37: David Puig, Thomas Detry

12:48: Akshay Bhatia, Russell Henley

12:59: Davies Thompson, Xander Schaffel

13:10: Sergio Garcia, Taylor Pendrith

13:26: Aaron Roy, Tom Kim

13:37: Corey Connors, Colin Morikawa

13:48: Tony Finau, Tyrell Hutton

13:59: Ludwig Aberg, Hideki Matsuyama

14:10: Patrick Cantlay, Rory McIlroy

14:21: Mathieu Pavon, Bryson DeChambeau

Anche se quest’anno non ha ancora vinto uno major, Bryson DeCampo ha giocato meglio di chiunque altro in tutti e tre gli major fino ad oggi. È arrivato sesto al Masters e secondo al PGA Championship prima di guidare il gruppo su 54 buche agli US Open.

Ed è straordinariamente coerente nel farlo. Il 3-under 67 di sabato è stato il settimo round consecutivo di 69 o meno di DeChambeau in una partita di campionato importante. Se riuscirà a farlo di nuovo oggi, eguaglierà il record di tutti i tempi. Rickie Fowler (8 di fila nel 2014) e Greg Norman (8 nel 1993) condividono attualmente quel record.

Gli US Open hanno il montepremi più grande dei quattro principali campionati maschili del 2023. L’importo è aumentato nel 2024.

Mike Vaughn, CEO della United States Golf Association, ha annunciato mercoledì il premio. Pinehurst n. 2 agli US Open 2024 21,5 milioni di dollari, ovvero 1,5 milioni di dollari in più rispetto allo scorso anno. Inoltre, il vincitore porterà a casa 4,3 milioni di dollari, rispetto ai 4 milioni del 2023.

Il vincitore del primo US Open nel 1895 portò a casa 150 dollari.

Inoltre, ogni giocatore guadagnerà almeno $ 10.000 poiché i giocatori che non passano il taglio intascheranno tale importo.

Al Masters c’era la borsa $ 3,6 milioni a Scotty Scheffler, il vincitore. Campionato PGA a Portafoglio record di 18,5 milioni di dollari, Xander Schauffele ha portato a casa 3,33 milioni di dollari.

Cameron Jordan, Settimana del golf

Pinehurst n. disegnato da Donald Rose. 2 non è un normale test degli US Open e molti dei colpi e dei risultati richiesti sono molto diversi da quelli tipicamente utilizzati dai professionisti del tour. Questo layout è stato classificato come uno dei migliori di Golfweek NO. 1 corso ad accesso pubblico Nella Carolina del Nord no. 3 Studio sui resort in America e no. 18 Studi classici in America

Non si tratta solo di scheggiare o mettere i green notoriamente a cupola del n. 2. Come abbiamo visto questa settimana, i concorrenti dell’Open sono costretti ad affrontare ettari di macchia sabbiosa dove la fortuna ha un enorme impatto sui risultati. Per questo US Open è stato piantato ulteriore wiregrass sui fairway appena oltre i fairway, aggiungendo ancora più intrigo poiché qualsiasi pallina sarebbe rotolata via dai fairway solidi ma adeguati.

Jason Lusk, Settimana del golf

Il giorno del trasloco non significa molto per Scotty Scheffler. Era quasi nella stessa posizione dopo aver segnato 71 punti. I texani sono in un insolito pareggio per il 42esimo posto in 6 over della partita.

“Il gioco del golf a volte è una camera di tortura mentale, soprattutto gli US Open,” ha detto il campione in carica del Masters. “Un’altra giornata frustrante. Oggi pensavo di aver giocato meglio del mio punteggio.”

Scheffler ha saltato il fine settimana e da allora non è migliorato, perdendo più di 5 colpi sui green questa settimana.

“Faccio fatica a leggere questi green. Oggi ho fatto molti putt in cui mi sentivo come se avessi colpito davvero bene. Ho alzato lo sguardo e non sono andati come pensavo”, ha detto. disse.

Tim Schmidt, Settimana del golf

Matthieu Pavon era alla pari con il leader Bryson DeChambeau dopo 10 buche ed è scivolato un po’ lungo il tratto, ma si ritrova comunque secondo a pari merito con Rory McIlroy e Patrick Cantlay a 4 under e farà parte della coppia finale.

E se vince, cosa vorrà Bavan che gli americani sappiano di lui?

“Niente di speciale. Adoro il gioco del golf. Questo è il punto. Sono molto felice di competere qui in America. È stato un viaggio straordinario per me. Adoro competere qui, e questo è ciò che amo delle persone. Lo so su me stesso. “È molto diverso. I campi da golf qui… sembra di giocare contro i grandi campioni, sembra di giocare contro i major ogni settimana.

“Non c’è niente che si avvicini a questo campo da golf nell’European Tour. Niente si avvicina nemmeno. È davvero diverso. Non riesco a colpirlo allo stato grezzo e arrivare al green.”

– Tim Schmidt, Settimana del golf

Arrivando al 10 tee di sabato, Bryson DeChambeau era in parità con Mathieu Pavon a 6 under quando il suo inguine ha iniziato a irrigidirsi. Secondo le regole, la campionessa degli US Open 2020 ha chiesto aiuto al fisioterapista e, dopo una sessione ripresa dalle telecamere in alto, è tornata a mettere a segno un paio dei suoi migliori drive e poi ha preso il comando del torneo.

Alla fine della giornata, la sessione sembrava essere un punto di svolta poiché il prodotto SMU si estendeva fino a un vantaggio di tre tempi, e ora entrerà domenica con un secondo titolo importante a portata di mano.

Per quanto riguarda la sessione magica, DeChambeau ha detto che era piuttosto di routine e ha insistito sul fatto che anche alcuni lavori di ristrutturazione a casa sua potrebbero aver contribuito alla tenuta.

“È stato difficile fare un paio di tiri. Va bene. Mi sto divertendo da molto tempo. È solo qualcosa che è saltato fuori”, ha detto. “Ultimamente ho giocato molto bene a golf, lavorando a casa mia, cercando di finirla, quindi non ho avuto il tempo di riposarmi come vorrei. Nelle due settimane in cui ho riposato dopo il PGA, ero ho davvero macinato alcune cose, mi sono spinto un po’, ed è quello che succede.

“Ma ho una grande squadra intorno a me per aiutarmi a sistemare alcune cose.”

Tim Schmidt, Settimana del golf