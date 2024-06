“A Quiet Place” nel giorno dell’apertura del disco, “Horizon” inizia lentamente

A fronte di due nuove grandi uscite, “Inside Out 2” della Pixar sarà ancora una volta in testa al botteghino nazionale. Venerdì il rilascio della Disney ha aggiunto altri 17,1 milioni di dollari, in calo solo del 43% rispetto ai 30,5 milioni di dollari di una settimana fa. Gli incassi di tre giorni superiori a 53 milioni di dollari per i primi dieci terzi fine settimana sono le prime dieci uscite nazionali nella storia del botteghino. Sembra pronto a passare dal settimo al decimo, una fascia attualmente occupata da “The Super Mario Bros. Movie” (59,9 milioni di dollari), “Spider-Man: No Way Home” (56 milioni di dollari) e “The Avengers” (55,6 milioni di dollari). milioni) e “Jurassic World” (54,5 milioni di dollari).

Il totale nordamericano di “Inside Out 2” dovrebbe superare i 468 milioni di dollari fino a domenica. Il traguardo globale del miliardo di dollari si sta avvicinando rapidamente; Sarà il primo dell’anno solare e il primo dopo “Barbie”.

“A Quiet Place: Day One” arriverà secondo, ma supererà il suo cane da guardia e sarà più vicino a “Inside Out 2” del previsto. L’uscita della Paramount ha incassato 22,5 milioni di dollari da 3.708 sale durante tutto venerdì e le anteprime, rendendolo il più grande giorno di apertura per un franchise horror, superando l’incasso di un giorno del sequel del regista John Krasinski del 2021 (19,3 milioni di dollari). Le proiezioni per il fine settimana di apertura ammontano ora a 53 milioni di dollari, superando il limite massimo del franchise originale del 2018 di 50,2 milioni di dollari. Il film ottiene un aumento nelle vendite di biglietti essendo l’attrazione principale in IMAX e negli auditorium premium di grande formato.

“Day One” aveva un budget di produzione di 67 milioni di dollari. Come i primi due film di “A Quiet Place”, ha ottenuto buoni risultati tra la critica e sta suscitando un certo interesse tra i primi acquirenti di biglietti (voto B+ di CinemaScore per l’Audience Surveyor, non male per un film horror, che di solito ottiene un punteggio inferiore). Buoni affari per il prezzo del film in questo fine settimana di apertura c’è e il film ha ricevuto la risposta giusta per restare nelle prossime settimane. Michael Sarnoski dirige il set della Grande Mela con Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff e Djimon Hounsou.

Nel frattempo, un posto ancora più tranquillo si trova sul fronte occidentale. Il promettente debutto in franchising di Kevin Costner “Horizon: An American Saga – Capitolo 1” non è stato all’altezza del suo prezzo nel fine settimana di apertura. L’epico western ha guadagnato 4,1 milioni di dollari da 3.334 location tra venerdì e anteprime. Ciò lo mette sulla buona strada per rientrare nelle proiezioni di un inizio di tre giorni tra i minori, ottimo per il bronzo nella classifica nazionale.

Al giorno d’oggi non sono patate piccole per i drammi originali per adulti. Ma il primo episodio di “Horizon” è stato costruito come un blockbuster con un costo di produzione di 100 milioni di dollari – 38 milioni dei quali sono stati messi da Costner, il regista, protagonista e co-sceneggiatore del film, candidamente condiviso. 30 milioni di dollari in P&A sostenuti da Costner e da investitori misteriosi costano di più. La Warner Bros. distribuisce il film, ma non ha spese di produzione o di marketing oltre ad alcuni costi di sviluppo sostenuti da New Line.

I rapporti mettono il debutto alla regia di Costner, la commedia intitolata “Kevin’s Gate”, alla pari con lo sfortunato “Heaven’s Gate” di Michael Cimino tre decenni prima. Come in “Horizon”, Costner ha investito milioni del proprio denaro in “Wolves”. Ma è diventato il sesto film con il maggior incasso del 1991 e ha vinto gli Oscar come miglior film e miglior regista.

Ma ci sono nubi sulle prospettive di incassi di “Horizon”, e non solo a causa del suo costo elevato. Dopo la sua anteprima al Festival di Cannes a maggio, il film è stato stroncato dalla critica. Ma ora, cosa più allarmante, il pubblico target di Costner non sembra particolarmente colpito dal film. “Horizon” ha ottenuto un voto B su CinemaScore, un segno inquietante che i western non hanno suscitato interesse per avere successo al botteghino. Il pubblico più adulto di solito non si precipita al fine settimana di apertura e si emoziona un po’ per le imminenti festività del 4 luglio, ma “Horizon” avrebbe davvero avuto bisogno di un successo maggiore. Con la Warner Bros. che rilascerà “Capitolo 2” nelle sale tra sette settimane, le fortune complessive della produzione diminuiranno.

Al quarto posto, “Bad Boys: Ride or Die” di Sony e Columbia ha guadagnato altri 2,835 milioni di dollari venerdì. Si prevede che il sequel d’azione di Will Smith-Martin Lawrence aggiungerà 10,2 milioni di dollari nel suo quarto fine settimana, segnando un’altra forte tenuta con un calo del 46%. Il totale lordo interno per il fine settimana sarà di 165,1 milioni di dollari. Il sequel d’azione sta ora raggiungendo rapidamente il “Il regno del pianeta delle scimmie” della Disney (166 milioni di dollari) e dovrebbe presto superarlo diventando il quinto film nordamericano con i maggiori incassi dell’anno.

Al quinto posto c’è il film epico di fantascienza in lingua telugu “Kalki 2898 AD”, che venerdì ha guadagnato 1,9 milioni di dollari da 1.234 location per un concorrente. Il lungometraggio diretto da Nag Ashwin, che vede protagonisti star indiane come Amitabh Bachchan, Deepika Padukone e Prabhas in doppi ruoli, ha raccolto 6,2 milioni di dollari nei suoi tre giorni. Ha incassato 5,5 milioni di dollari in anteprime.