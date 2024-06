Beryl sta diventando un uragano di categoria 1 nell’Oceano Atlantico mentre si avvicina ai Caraibi

L’uragano Beryl si è rafforzato sabato mentre si dirigeva verso il Mar dei Caraibi sudorientali, con i meteorologi che avvertono che si prevede che si rafforzerà fino a diventare un pericoloso uragano maggiore prima di raggiungere le Barbados nella tarda domenica o all’inizio di lunedì.

È considerato un grande uragano Classe 3 o superiore, con venti di almeno 111 mph. Attualmente Beryl è un uragano di categoria 1.

È stato emesso un avviso di uragano per Barbados, Santa Lucia, Grenada e Saint Vincent e Grenadine, mentre un avviso di tempesta tropicale è stato emesso per Martinica, Dominica e Tobago. È stato emesso un avviso di uragano per Barbados, Santa Lucia, Grenada e Saint Vincent e Grenadine, mentre un avviso di tempesta tropicale è stato emesso per Martinica, Dominica e Tobago.

Immagine satellitare dell’uragano Beryl nell’Oceano Atlantico. 29 giugno 2024. Amministrazione nazionale oceanica e atmosferica



Sono passati più di cinquant’anni da quando un uragano precedente al 4 luglio si è verificato nel bacino atlantico. Colpisci le Florida Keys l’8 giugno 1966, secondo Weather Underground.

“È incredibile vedere una previsione di grandi uragani per giugno ovunque nell’Atlantico, per non parlare di questo estremo est nei profondi tropici. #Beryl si sta frettolosamente preparandosi alle acque più calde mai registrate a fine giugno”, ha scritto un esperto di uragani con sede in Florida. Michael Lowry sui social media.

Beryl è la seconda tempesta con un nome in quello che dovrebbe essere Stagione intensa degli uraganiChe dura dal 1 giugno al 30 novembre nell’Oceano Atlantico. La scorsa settimana, tempesta tropicale Alberto Portare Massicce inondazioni hanno colpito parti del Texas meridionale e del Messico nord-orientale. Le inondazioni sono state responsabili della morte di almeno quattro persone negli stati messicani di Nuevo Leon e Veracruz.

Secondo il produttore meteorologico di CBS News David Parkinson, Beryl è l’uragano più a est dell’uragano che si è formato a giugno, e uno degli unici due a formarsi a est dei Caraibi, l’altro esempio si è verificato nel 1933.

Parkinson si aspetta che Beryl rimanga a sud della Giamaica e prevede che qualsiasi impatto sugli Stati Uniti potrebbe avvenire ad almeno otto giorni di distanza.

Si prevede che il centro di Beryl passerà a circa 26 miglia a sud di Barbados, ha affermato Sabo Best, direttore del servizio meteorologico dell’isola.

La posizione dell’uragano Beryl sabato era a circa 720 miglia a est-sud-est delle Barbados, e aveva venti massimi sostenuti di 75 mph. Si stava muovendo verso ovest a 22 mph.

“Si prevede che l’uragano si rafforzerà rapidamente”, ha affermato il National Hurricane Center con sede a Miami.

Il ricercatore di scienze atmosferiche Tomer Borg ha notato che Beryl era solo una depressione tropicale con venti di 35 mph venerdì.

“Ciò significa che, secondo i dati preliminari, Beryl ha già soddisfatto i criteri per una rapida intensificazione prima di diventare un uragano”, ha scritto su X.

Le acque calde stanno alimentando il berillo, con il contenuto di calore oceanico nelle profondità dell’Oceano Atlantico che raggiunge il massimo storico in questo periodo dell’anno, secondo Brian McNoldy, meteorologo tropicale dell’Università di Miami.

Secondo Klotzbach, Beryl è anche la tempesta tropicale più forte mai registrata nel mese di giugno più a est dell’Atlantico tropicale.

“Dobbiamo prepararci. Tu ed io sappiamo che quando accadono cose come questa, è meglio pianificare il peggio e pregare per il meglio”, ha detto il primo ministro delle Barbados Mia Mottley in un discorso pubblico venerdì sera.

Ha notato che migliaia di persone sono alle Barbados per assistere alla finale della Coppa del mondo di cricket Twenty20, dove l’India ha sconfitto il Sud Africa sabato nella capitale, Bridgetown. È considerato il più grande evento di cricket.

Alcuni fan, come Shashank Mosca, un medico di 33 anni che vive a Pittsburgh, hanno subito cambiato volo per partire prima della tempesta.

Mosca non è mai stata colpita da un uragano prima: “Neanche io ho intenzione di trovarmi in un uragano”.

Lui e sua moglie, diretti in India, hanno scoperto di Beryl grazie a un tassista che ha menzionato la tempesta.

Nel frattempo, il primo ministro di Saint Vincent e Grenadine, Ralph Gonsalves, ha dichiarato sabato in un discorso pubblico che i rifugi apriranno domenica sera e ha esortato le persone a prepararsi. Ha ordinato ai funzionari di fare rifornimento ai veicoli governativi e ha chiesto ai negozi di alimentari e alle stazioni di servizio di rimanere aperti durante la tempesta.

“Ci sarà una tale fretta… se si mantengono orari limitati”, ha detto, scusandosi anche in anticipo per le interruzioni del governo alle stazioni radio con gli aggiornamenti sulla tempesta. “I fan del cricket dovranno sopportare il fatto che dovremo fornire informazioni… questa è vita o morte.”

Lowry ha sottolineato che solo cinque tempeste registrate si sono formate nell’Oceano Atlantico tropicale, a est del Mar dei Caraibi. Di queste tempeste, solo un uragano registrato si è formato nel Mar dei Caraibi orientali a giugno.

Mark Spence, direttore di un ostello alle Barbados, ha detto in un’intervista telefonica di essere calmo riguardo all’avvicinarsi della tempesta.

“È la stagione e una tempesta potrebbe colpire in qualsiasi momento”, ha detto. “Sono sempre preparato. Ho sempre cibo a sufficienza in casa mia.”

Si prevede che cadranno fino a sei pollici di pioggia alle Barbados e nelle isole vicine, ed è stato attivato un avviso di surf alto per onde alte fino a 13 piedi. È prevista anche un’ondata di tempesta fino a sette piedi.

La tempesta si sta avvicinando al Mar dei Caraibi sudorientali pochi giorni dopo che la nazione composta da due isole di Trinidad e Tobago ha segnalato gravi inondazioni nella capitale, Port of Spain, a seguito di un evento meteorologico non correlato.

Nel frattempo, una tempesta senza nome all’inizio di giugno ha scaricato più di 20 pollici di pioggia su alcune parti del sud della Florida, bloccando molti automobilisti sulle strade allagate e spingendo l’acqua in alcune case nelle zone basse.

Secondo il National Hurricane Center, il primo uragano della stagione si forma tipicamente tra l’inizio e la metà di agosto, rendendo Beryl insolito nel raggiungere la forza dell’uragano. un report Le previsioni del mese scorso della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) prevedevano una stagione degli uragani “sopra la media” con da 17 a 25 tempeste, da 8 a 13 uragani e da 4 a 7 uragani maggiori di categoria 3 o superiore.

Una tempesta tropicale è un ciclone tropicale con velocità massime del vento comprese tra 39 e 73 miglia orarie, mentre un uragano E lo sa Come un ciclone tropicale con venti massimi sostenuti superiori a 74 mph.