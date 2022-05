Ucraina: ritrovati 200 corpi in una cantina sotto le macerie di Mariupol

Kiev, Ucraina (AFP) – I lavoratori che scavano tra le macerie di un condominio a Mariupol hanno trovato 200 corpi nel seminterrato, hanno detto martedì le autorità ucraine, mentre altre atrocità sono emerse nella città devastata che ha visto alcune delle peggiori sofferenze per i residenti. 3 mesi di guerra .

I cadaveri si stanno decomponendo e il fetore si sta diffondendo nel quartiere, ha detto Petro Andryushenko, consigliere del sindaco. Non ha detto quando sono stati scoperti, ma il gran numero di vittime lo rende uno degli attacchi più mortali conosciuti della guerra.

Nel frattempo, sono stati segnalati pesanti combattimenti nel Donbass, la roccaforte industriale orientale che le forze russe intendevano conquistare. Le forze russe catturarono una città industriale che ospitava una centrale termica e intensificarono gli sforzi per circondare e catturare Severodonetsk e altre città.

12 persone sono state uccise nel bombardamento russo della regione di Donetsk nel Donbass, secondo il governatore della regione. Il governatore della regione di Luhansk nel Donbass ha affermato che la regione sta affrontando il “momento più difficile” negli otto anni da quando sono scoppiati i combattimenti separatisti.

I russi avanzano in tutte le direzioni contemporaneamente. Il governatore Serhi Haiday ha scritto su un telegramma. “Gli invasori stanno uccidendo le nostre città e distruggendo tutto ciò che ci circonda”. Ha aggiunto che Luhansk era diventato “come Mariupol”.

Mariupol è stato bombardato incessantemente durante un assedio di quasi tre mesi terminato la scorsa settimana Dopo che circa 2.500 combattenti ucraini hanno abbandonato un’acciaieria in cui avevano stabilito la loro posizione. Le forze russe in realtà controllavano il resto della città, con circa 100.000 persone rimaste fuori città prima della guerra, con una popolazione di 450.000, molte intrappolate durante l’assedio con poco cibo, acqua, riscaldamento o elettricità. .

Almeno 21.000 persone sono state uccise durante l’assedio, secondo le autorità ucraine, che hanno accusato la Russia di aver cercato di coprire le atrocità introducendo attrezzature mobili per la cremazione e seppellendo i morti in fosse comuni.

Durante l’attacco a Mariupol, attacchi aerei russi hanno colpito un ospedale per la maternità Un teatro dove si rifugiano i civili. Un’indagine dell’Associated Press ha rilevato che quasi 600 persone sono morte nell’attacco sul palco il doppio della cifra stimata dalle autorità ucraine.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato i russi di aver condotto una “guerra totale” e di aver cercato di infliggere quanta più morte e distruzione possibile al suo paese.

“In effetti, non c’è stata una guerra del genere nel continente europeo per 77 anni”, ha detto Zelensky, riferendosi alla fine della seconda guerra mondiale.

I separatisti sostenuti da Mosca combattono le forze ucraine nel Donbass da otto anni e occupano aree di territorio. Sievierdonetsk e le città vicine sono l’unica parte della regione di Luhansk nel Donbass che è ancora sotto il controllo del governo ucraino.

Le autorità militari britanniche hanno affermato che le forze russe avevano ottenuto “alcuni successi locali” nonostante la forte resistenza ucraina lungo i siti scavati.

Zelensky ha affermato che le forze ucraine nella regione stanno affrontando una situazione difficile.

“In termini pratici, l’intera forza dell’esercito russo, non importa quello che hanno lasciato, viene gettata nell’offensiva lì”, ha detto Zelensky martedì alla fine del suo discorso serale alla nazione. “Liman, Popasna, Severodonetsk, Slavyansk: gli occupanti vogliono distruggere tutto lì”.

Nella regione di Donetsk, le forze russe catturarono la città industriale di Svetlodarsk, che ospita una centrale termica e aveva una popolazione prebellica di circa 11.000 abitanti, e vi innalzarono la bandiera russa.

“Ora hanno appeso i loro stracci all’edificio dell’amministrazione locale”, ha detto Serhiy Gushko, capo dell’amministrazione militare ucraina locale, alla radio ucraina Vilniy, riferendosi alla bandiera russa. Gushko ha detto che le unità armate stavano pattugliando le strade di Svetlodarsk e controllando i documenti dei residenti.

Secondo il sindaco Vadim Lyakh, le forze russe hanno anche bombardato la città orientale di Sloviansk con munizioni a grappolo, colpendo un edificio privato. Ha detto che le vittime erano state evitate perché molte persone avevano già lasciato le loro case e ha esortato i restanti residenti a evacuare l’ovest. Anche nella città di Lyman sono scoppiati pesanti combattimenti.

Tra i combattimenti, due alti funzionari russi sembravano ammettere che i progressi di Mosca erano stati più lenti del previsto, nonostante i loro voti che l’offensiva avrebbe raggiunto i suoi obiettivi.

Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza russo. “Non inseguire le scadenze”, ha detto il governo russo. Il ministro della Difesa Sergei Shoigu ha detto a una riunione dell’alleanza di sicurezza dell’ex Unione Sovietica a guida russa che Mosca stava rallentando la sua offensiva per consentire ai residenti delle città assediate di evacuare, anche se le truppe avevano ripetutamente colpito obiettivi civili.

Ore dopo, Zelensky ha deriso l’affermazione di Shoigu.

“Beh, dopo tre mesi di ricerca di una spiegazione del motivo per cui non potevano dividere l’Ucraina in tre giorni, non potevano pensare a niente di meglio che dire che era quello che avevano pianificato”, ha detto nel titolo del suo video.

Funzionari russi hanno anche annunciato che le forze russe avevano finito di sminare le acque al largo di Mariupol e che mercoledì sarebbe stato aperto un passaggio sicuro per l’uscita di un massimo di 70 navi straniere dalla costa meridionale dell’Ucraina.

A Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, ci sono segnali di ripresa dopo settimane di bombardamenti. Questa settimana i residenti hanno formato lunghe code per ricevere razioni di farina, pasta, zucchero e altri prodotti alimentari. Funzionari ucraini hanno detto martedì che le forze russe si sono ritirate dalle vicinanze di Kharkiv all’inizio di questo mese, ritirandosi verso il confine russo di fronte ai contrattacchi ucraini, sebbene la Russia continui a bombardare l’area da lontano.

Galina Kolymbed, coordinatrice del centro di distribuzione degli aiuti, ha affermato che sempre più persone stanno tornando in città. Il centro fornisce cibo a più di 1.000 persone ogni giorno, ha detto Coulimpid, un numero in costante crescita.

“Molti di loro hanno bambini piccoli e spendono i loro soldi per i bambini, quindi hanno bisogno di supporto con il cibo”, ha detto.

Nel frattempo, la moglie del comandante in capo che ha resistito all’interno dell’acciaieria Azovstal a Mariupol ha detto martedì di aver avuto una breve conversazione telefonica con suo marito, che si è arreso ai russi ed è stato catturato la scorsa settimana.

Katerina Prokopenko, che è sposata con Denis Prokopenko, comandante del reggimento Azov, ha detto che la telefonata è stata interrotta prima che potesse dire qualcosa su se stesso.

Ha detto che la chiamata è avvenuta in base a un accordo tra Ucraina e Russia mediato dalla Croce Rossa.

Prokopenko e Yulia Fedosek, la moglie di un altro soldato, hanno detto che diverse famiglie hanno ricevuto telefonate negli ultimi due giorni. Le donne hanno detto che speravano che i soldati non sarebbero stati torturati e che sarebbero “alla fine tornati a casa”.

Denis Pushlin, il leader dei separatisti sostenuti da Mosca nella regione di Donetsk, ha detto all’agenzia di stampa russa Interfax che sono in corso i preparativi per il processo contro i soldati ucraini catturati, compresi i difensori di Mariupol.

___

Picatoros riportato da Kramatorsk, Ucraina. I giornalisti dell’Associated Press Juras Karmanau a Leopoli, Andrea Rosa a Kharkiv, Danica Kirka a Londra e altri dipendenti di AP in tutto il mondo hanno contribuito.

___

Segui la copertura dell’AP sulla guerra in Ucraina: https://apnews.com/hub/russia-ukraine