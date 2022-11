Un uomo che conserva la musica rock per anni, sperando che sia oro. Risulta essere di valore molto maggiore: ScienceAlert

Nel 2015, David Hall stava scavando nel Maryborough Provincial Park vicino a Melbourne, in Australia.

Armato di un metal detector, scopre qualcosa di sconosciuto: una roccia rossastra molto pesante appoggiata su dell’argilla gialla.

Lo portò a casa e fece di tutto per aprirlo, assicurandosi che ci fosse una pepita d’oro all’interno della roccia – dopotutto, Maryborough si trova nella regione di Goldfields, dove la corsa all’oro australiana raggiunse il picco nel XIX secolo.

Per rompere la sua scoperta, Hall ha sperimentato con una sega da roccia, una smerigliatrice angolare, un trapano e ha persino immerso l’oggetto nell’acido. Tuttavia, nemmeno una mazza potrebbe fare una crepa. Questo perché quello che stava cercando di aprire così tanto non era una pepita d’oro.

Poiché fu scoperto anni dopo, era un raro meteorite.

Dermot Henry, geologo del Melbourne Museum, “aveva questo aspetto scolpito e sommerso” Raccontare Araldo del mattino di Sydney nel 2019.

“Questo si forma quando passa attraverso l’atmosfera, si sta sciogliendo dall’esterno e l’atmosfera lo sta scolpendo”.

Incapace di aprire la “roccia”, ma ancora incuriosito, Hall portò la pepita al Museo di Melbourne per l’identificazione.

“Ho esaminato molte rocce che la gente pensa siano meteoriti”, ha detto Henry a Channel 10 News.

In effetti, dopo 37 anni di lavoro nel museo ed esaminando migliaia di rocce, Henry ha affermato che solo due dei reperti si sono rivelati veri meteoriti.

Questo era uno dei due.

Meteorite di Maryborough tagliato dal blocco. (Museo di Melbourne)

“Se vedi una roccia sul terreno in questo modo e la raccogli, non dovrebbe essere molto pesante”, il geologo del Museo di Melbourne Bill Birch, spiegato a Araldo del mattino di Sydney.

I ricercatori hanno pubblicato un articolo scientifico che descrive il meteorite di 4,6 miliardi di anni, che hanno chiamato Maryborough dopo la città vicino a dove è stato trovato.

Pesa 17 chilogrammi (37,5 libbre) e dopo aver utilizzato una sega diamantata per tagliare una piccola fetta, i ricercatori hanno scoperto che la sua composizione ha un alto contenuto di ferro, che lo rende H5 condrite normale.

Una volta aperto, puoi anche vedere le minuscole goccioline cristalline di minerali metallici presenti in esso, che vengono chiamate condrociti;.

“I meteoriti forniscono la forma più economica di esplorazione dello spazio. Ci trasportano indietro nel tempo, fornendo indizi sull’età, la formazione e la chimica del nostro sistema solare (compresa la Terra)” disse Enrico.

Alcuni forniscono uno sguardo nelle profondità dell’interno del nostro pianeta.In alcuni meteoriti, c’è una “polvere di stelle” più antica del nostro sistema solare, che ci mostra come le stelle si formano e si evolvono per creare gli elementi della tavola periodica.

“Altri meteoriti rari contengono molecole organiche come gli amminoacidi, i mattoni della vita”.

Lastra tagliata dal meteorite di Maryborough. (Birch et al., PRSV, 2019)

Sebbene i ricercatori non sappiano ancora da dove provenga il meteorite e da quanto tempo sia rimasto sulla Terra, hanno qualche ipotesi.

Il nostro sistema solare una volta era un tumulo rotante di polvere e roccia di condrite. Alla fine, la gravità ha riunito gran parte di questo materiale per formare pianeti, ma la maggior parte degli avanzi è finita in forma voluminosa asteroide Cintura.

“Questo particolare meteorite molto probabilmente proviene dalla fascia di asteroidi nel mezzo Marte E il Giove“È stato spinto fuori da alcuni asteroidi che si sono schiantati l’uno contro l’altro, e poi un giorno ha colpito la Terra”, ha detto Henry a Channel 10 News.

La datazione al carbonio indica che il meteorite era sulla Terra tra i 100 e i 1000 anni, e ci sono stati numerosi avvistamenti di meteoriti tra il 1889 e il 1951 che potrebbero corrispondere al suo arrivo sul nostro pianeta.

I ricercatori sostengono che il meteorite di Maryborough è molto più raro dell’oro, il che lo rende molto più prezioso per la scienza. È uno dei soli 17 meteoriti mai registrati nello stato australiano di Victoria, ed è il secondo massiccio cartilagineo più grande, dopo un massiccio esemplare di 55 chilogrammi identificato nel 2003.

“Questo è il 17esimo meteorite trovato a Victoria, mentre sono state trovate migliaia di pepite d’oro”, ha detto Henry a Channel 10 News.

“Data la catena di eventi, si potrebbe dire, è astronomico che sia stato scoperto.”

Non è il primo meteorite che impiega qualche anno per arrivare in un museo. In una storia particolarmente sorprendente trattata a ScienceAlert nel 2018, una roccia spaziale ha impiegato 80 anni, due proprietari e una deviazione prima che fosse finalmente rivelata per quello che era.

Probabilmente è il momento giusto per controllare se nel tuo giardino ci sono rocce pesanti e difficili da rompere: potresti essere seduto su una metaforica miniera d’oro.

Lo studio è stato pubblicato in Atti della Royal Society of Victoria.

Una versione di questo articolo è stata originariamente pubblicata nel luglio 2019.