Un uomo di Hyderabad, indotto con l'inganno a combattere la guerra in Ucraina, muore in Russia

Afsan è stato uno degli uomini la cui difficile situazione è stata evidenziata il mese scorso dal presidente dell’AIMIM Asaduddin Owaisi.

Hyderabad/Nuova Delhi:

Un indiano che era stato indotto con l'inganno a unirsi alla guerra della Russia contro l'Ucraina è stato ucciso. Mercoledì, in un post su X, l'ambasciata indiana a Mosca ha confermato la morte di Mohammad Asfan di Hyderabad, ma non ha spiegato perché né cosa stesse facendo nel Paese.

“Abbiamo appreso della tragica morte del cittadino indiano Shri Muhammad Asfan. Siamo in contatto con la famiglia e le autorità russe. La missione si adopererà per inviare i suoi resti in India”, si legge nel messaggio dell'ambasciata.

La famiglia di Afsan, che è tra quasi due dozzine di indiani trasferiti in Russia con il pretesto di ottenere lavori ben pagati, ha detto di essere stata informata della sua morte dal capo dell'AIMIM Asaduddin Owaisi.

Owaisi è stato tra i primi a evidenziare la questione il mese scorso. Il 21 febbraio, il leader dell’AIMIM ha dichiarato di aver scritto al ministro degli Affari esteri S Jaishankar riguardo a uomini provenienti da stati come Telangana, Gujarat, Karnataka, Jammu e Kashmir e Uttar Pradesh che sono stati ingannati in questo modo e costretti a partecipare alla guerra. .

Il 29 febbraio, il Ministero degli Affari Esteri ha affermato che almeno 20 indiani intrappolati in Russia avevano contattato le autorità indiane e che il governo stava facendo tutto il possibile per riportarli indietro.

Molti degli uomini intrappolati in Russia sarebbero stati ingannati da un agente con sede a Dubai, Faisal Khan, che gestisce un canale YouTube chiamato “Baba Vlogs”. Il canale ha più di 3.000 iscritti e in uno dei suoi video Khan ha mostrato sette passaporti e ha detto: “Lavoriamo con l’esercito russo e sette persone hanno ottenuto il permesso di lavoro per il Paese”.

Il padre di uno dei giovani, Abdul Naeem, ha detto il mese scorso che suo figlio e tre dei suoi amici stavano lavorando a Dubai e avevano contattato Khan. L'agente aveva promesso loro lavori ben pagati come guardie di sicurezza in Russia e aveva preso loro 3 lakh di rupie. Sono stati portati in Russia nel dicembre dello scorso anno, poi spinti alla guerra dopo essere stati indotti a firmare alcuni documenti in russo.

Gli uomini indiani, alcuni dei quali avevano ricevuto un addestramento di base sulle armi, sarebbero stati schierati dentro e intorno a città ucraine come Kharkiv, Donetsk e Mariupol. Anche un uomo del Kashmir è stato colpito a una gamba. I resoconti differiscono a seconda che combattessero come parte dell'esercito russo o di un'organizzazione mercenaria, il Gruppo Wagner.

Altre sette richieste di aiuto

Martedì NDTV ha riferito che sette uomini del Punjab e dell'Haryana avevano chiesto aiuto al governo indiano, sostenendo di essere stati costretti a entrare in guerra contro l'Ucraina.

Harsh, 19 anni, del distretto Karnal di Haryana, ha registrato un video in cui mostrava che lui e gli altri uomini erano stati portati in Bielorussia da un agente che poi li aveva lasciati lì, dopo che non erano stati in grado di dargli più soldi. Ha detto che sono stati consegnati alle autorità russe, che li hanno costretti a firmare i documenti. “Ora ci costringono a combattere nella guerra contro l’Ucraina”, dice Harsh nel video.

La famiglia dell'adolescente ha detto che è andato a cercare lavoro ed è stato arrestato in Russia. Sua madre ha detto: “Ci ha detto che i soldati russi lo hanno arrestato, minacciato di 10 anni di prigione e reclutato. Ha detto che è stato costretto a ricevere un addestramento militare”.