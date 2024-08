Una grande petroliera brucia e va alla deriva dopo un attacco nel Mar Rosso

Rula Khalaf, caporedattrice del Financial Times, sceglie le sue storie preferite in questa newsletter settimanale.

Una petroliera di proprietà greca ha preso fuoco e si è incagliata nel Mar Rosso dopo quello che sembra essere l’attacco di maggior successo alle navi da parte degli Houthi sostenuti dall’Iran nello Yemen in più di due mesi.

La petroliera Sonion, che trasportava petrolio greggio dal porto di Bassora, nel sud dell’Iraq, verso una destinazione sconosciuta, è stata attaccata a circa 77 miglia nautiche a ovest del porto yemenita di Hodeidah, controllato dal gruppo ribelle Houthi.

Gli scioperi sono avvenuti mercoledì mattina presto È stato segnalato La compagnia greca Delta Tankers ha confermato che la nave Sounion, da lei gestita, è stata attaccata. La nave Suez Max, capace di trasportare circa un milione di barili di petrolio, è la nave più grande in grado di attraversare il Canale di Suez carica di merci.

L’Ufficio britannico per il controllo degli armamenti ha segnalato anche un altro attacco – alle 11.45 ora locale – contro una nave a 57 miglia nautiche a sud di Aden. Tutti e tre i missili lanciati contro la nave, che l’ufficio non ha identificato, sono atterrati senza causare alcun danno nelle acque vicine.

Da novembre gli Houthi hanno preso di mira le navi commerciali nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, spingendo molti armatori a modificare le loro rotte attorno al Capo di Buona Speranza, aggirando il Canale di Suez. Il canale è un collegamento vitale dai porti dell’Asia e del Medio Oriente all’Europa.

L’ultima volta che il gruppo ha causato gravi danni a una nave è stato a metà giugno. Gli Houthi hanno affermato di aver agito a sostegno dei palestinesi a Gaza da quando Israele ha risposto a un attacco di Hamas il 7 ottobre dello scorso anno e hanno attaccato navi collegate a Israele, Regno Unito e Stati Uniti.

La British Maritime Watch Authority ha affermato che una squadra di sicurezza a bordo della nave Sonion ha avuto uno scontro a fuoco con armi leggere con uomini armati a bordo di due piccole imbarcazioni prima delle 6:00 ora locale di mercoledì. Due ore dopo, la nave fu colpita da due proiettili e subì un altro attacco prima delle nove del mattino, ora locale.

La British Maritime Transport Authority ha dichiarato che “è scoppiato un incendio a bordo della nave e il suo motore ha perso la capacità di funzionare e la nave è alla deriva e non è sotto il controllo delle autorità”.

Martin Kelly, analista senior del Medio Oriente presso la società di consulenza marittima EOS Risk Group, ha affermato che lo stile apparente dell’attacco riflette come gli attacchi lanciati dalle forze britanniche e americane sugli Houthi abbiano degradato molte delle loro capacità, in particolare attaccando le installazioni radar. Ciò li ha costretti a utilizzare imbarcazioni di osservazione con equipaggio, come quelle segnalate dalla compagnia britannica MTO.

Tuttavia, ha detto che i militanti yemeniti erano ancora desiderosi di vendicare l’attacco del 20 luglio a Hodeidah da parte degli aerei israeliani. “Gli Houthi sono ancora lì”, ha detto Kelly.

Centinaia di attacchi Houthi contro navi commerciali dallo scorso novembre hanno ucciso quattro marinai, affondato due navi e causato diversi gravi incendi sulle navi.

L’incidente di mercoledì è stato il primo attacco riuscito contro una nave commerciale al largo dello Yemen da quando gli Houthi hanno attaccato il 12 giugno la Tutor, una nave da carico alla rinfusa, uccidendo un marinaio e facendo affondare la nave.

Gli Houthi non hanno rivendicato immediatamente la responsabilità dell’attacco di mercoledì, sebbene sia avvenuto nelle acque in cui operano spesso.

La Delta Tankers ha affermato che la nave è stata coinvolta in un “incidente ostile” nel Mar Rosso, ma ha descritto il danno come “minore”.

La compagnia ha dichiarato in un comunicato: “La nave è attualmente alla deriva in mare mentre l’equipaggio sta valutando il danno prima che la nave continui il suo viaggio”.