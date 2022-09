Una scia di vapore di un razzo Space X Falcon 9 appare sopra il cielo del New Jersey

Notizie 12 New Jersey Gli spettatori hanno inviato alla stazione foto e video di sfere di luce viste in tutto lo stato sabato notte.

Questa luce è stata vista nel cielo del New Jersey poco prima delle otto di sera. La luce dell’acero è stata vista produrre nel Sussex.

Gli spettatori hanno detto Notizie 12 New Jersey L’hanno visto anche a West Milford.

La luce è stata vista nelle contee di Ocean e Monmouth quando uno spettatore ha inviato un video dall’Island Beach State Park.

un Notizie 12 New Jersey Lo spettatore ha detto alla stazione di essere stato visto anche a Marlborough.

Una scia di vapore di un razzo SpaceX Falcon 9 su Marlboro. Foto per gentile concessione di Virginia Klein Viewer, News 12 New Jersey.

La luce non era un UFO, ma è stata causata dal lancio di un razzo Space X: un razzo Falcon 9 è decollato da Cape Canaveral in Florida.

La sua scia a vapore era visibile lungo la costa orientale.

Il cielo sereno sabato sera ha reso facile per i residenti vedere da tutto lo stato del giardino.

Una scia di vapore di un razzo SpaceX Falcon 9 sul fiume Toms. Immagine per gentile concessione della coppia di telespettatori di News 12 La telespettatrice del New Jersey Michelle Arusha.

Una scia di vapore di un razzo SpaceX Falcon 9 su Clifton. Immagine gentilmente concessa da JoAnn, telespettatore del New Jersey di News 12.

Una scia di vapore di un razzo SpaceX Falcon 9 su Cartart. Immagine per gentile concessione del telespettatore News 12 telespettatore del New Jersey Joanne Best Pollman.