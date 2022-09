Punteggi della settimana 3 della NFL: i Chiefs ottengono “D” dopo la sconfitta a sorpresa contro Colts, i Dolphins guadagnano “A” per bollette fastidiose

Non vedi spesso un file Capi di Kansas City Interamente, ma è esattamente quello che è successo domenica durante la sconvolgente sconfitta per 20-17 della squadra contro Puledri di Indianapolis. C’è stata un’implosione offensiva, un’implosione difensiva e persino un’implosione di squadra speciale che in realtà è stata probabilmente la peggiore di tutte.

In attacco, la difesa dei Colts sembrava frustrare Patrick Mahomes, che lanciò per appena 84 yard nel primo tempo. Mentre Mahomes si dirigeva negli spogliatoi nel primo tempo, le sue frustrazioni sembravano ribollire. Il quarterback ha litigato con il coordinatore offensivo Eric Benemi, che ha deciso di far scadere il tempo alla fine del tempo piuttosto che cercare di raggiungere la linea di porta anche se a Chiefs bastavano circa 25 yard per colpire la palla. calcio.

Nonostante una dura giornata di attacco, i Chiefs avevano ancora la possibilità di iniziare questa partita ai tempi supplementari, ma quelle possibilità sono andate fuori dalla finestra quando i Mahomes hanno lanciato un’obiezione al recente gioco offensivo di Kansas City.

L’unica cosa più brutta del gioco offensivo di Kansas City in questo gioco è giocare con le proprie squadre. In quello che può essere descritto solo come un disastro, l’Unità della Squadra Speciale è stata essenzialmente incaricata di Kansas City. Gli speciali terribili sono iniziati nel primo quarto quando Skyler Moore ha bloccato un rigore che ha dato il possesso ai Colts nella serie di 4 yarde consecutive a Kansas City.

I Colts avrebbero registrato una pausa di tre partite dopo il lancio deludente per prendere un vantaggio iniziale di 7-0. Come se non bastasse, il kicker Matt Amendola ha mancato un punto in più e un field goal ed è stato chiaramente costoso in una partita in cui i Chiefs hanno perso di soli tre punti. Il field goal mancato è arrivato da appena 34 yarde di distanza.

Anche la squadra dei bersagli sul campo dei Chiefs ha preso parte a una delle chiamate più insolite della giornata. Con Kansas City di fronte ai quarti e agli 11, i Chiefs si sono schierati con un field goal di 42 yard, ma Amendola non ha mai tentato il calcio perché Andy Reed ha chiesto un trucco e le cose non sono finite bene.

Tra il field goal fittizio, il field goal mancato e il punto extra mancato, questi sono sette i punti lasciati dai capi in campo. Anche il capo della difesa ha commesso un errore costoso e ne parleremo di seguito nel nostro punteggio settimanale.

Bene, esaminiamo i punteggi di ogni partita a partire dalla settimana 3. Se stai cercando di approfondire MarroneIl ’29-17 conquista Steelers giocato giovedì, Assicurati di fare clic qui.

Indianapolis 20-17 su Kansas City

Punteggio Chiefs-Colts di John Breech (Ami i voti? Odi i voti? Faglielo sapere su Twitter.)

Cincinnati 27-12 su New York Aerei

Punteggi Bengals-Jets di John Breech (Ami i voti? Odi i voti? Faglielo sapere su Twitter.)

TN 24-22 su Las Vegas

Punteggio Raiders-Titans di John Breech (Ami i voti? Odi i voti? Faglielo sapere su Twitter.)

Chicago 23-20 su Houston

Diplomi Texans-Bears di John Breech (Ami i diplomi? Odi i diplomi? Faglielo sapere su Twitter.)

Carolina 22-14 su New Orleans

Lauree in Saints-Panthers di John Breech (Ti piacciono le lauree? Le lauree all’odio? Faglielo sapere su Twitter.)

Miami 21-19 su Buffalo

Punteggio Bills-Dolphins di Bryan DeArdo (Ami i voti? Odi i voti? Faglielo sapere su Twitter.)

Baltimora 37-26 sul New England

Patriots-Ravens Scores di Tyler Sullivan (Ami i voti? Odi i voti? Faglielo sapere su Twitter.)

Minnesota 28-24 su Detroit

Diplomi Lions-Vichinghi di John Breech (Ami i diplomi? Odi i diplomi? Faglielo sapere su Twitter.)

Filadelfia 24-8 su Washington

Eagles Leader’s Score di Jeff Kerr (Ami i voti? Odi i voti? Faglielo sapere su Twitter.)

Los Angeles arieti 20-12 sull’Arizona

Punteggio Cardinals-Rams di Bryan DeArdo (Voti d’amore? Voti di odio? Faglielo sapere su Twitter.)

Green Bay 14-12 su Tampa Bay

Punteggio Packers-Buccaneers di Jordan Dajani (Voti d’amore? Voti di odio? Faglielo sapere su Twitter.)

Atlanta 27-23 su Seattle

Punteggio Falcons-Seahawks di John Breech (Ami i voti? Odi i voti? Faglielo sapere su Twitter.)

Jacksonville 38-10 su Los Angeles caricabatterie

Punteggio Jaguars-Chargers di John Breech (Ami i voti? Odi i voti? Faglielo sapere su Twitter.)