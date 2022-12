Unisciti a The Witcher’s Geralt, Doom Slayer Fortnite Capitolo 4 Stagione 1

sottoscrivi Piazza Bush In quel giorno

Aggiornare: Come anticipato nel trailer cinematografico di ieri, Condanne Doom Slayer e I Witcher Gerald of Rivia farà parte del Battle Pass della stagione 1 di Fortnite Chapter 4. Quest’ultimo verrà sbloccato in un secondo momento, mentre il primo farà parte del tracciato premium. Altre skin di questa stagione includono il personaggio Selene, che sarà disponibile fin dall’inizio, così come The Ageless.

Come sempre, l’acquisto di un Battle Pass ti costerà 950 V-Bucks, ma se lo completi otterrai indietro 1.500 V-Bucks in modo da poter acquistare il prossimo gratuitamente. Generoso, cioè!

Per quanto riguarda il capitolo 4, stagione 1, c’è molto da aspettarsi. Con la riforma dell’isola di Fortnite in seguito agli eventi della stagione 4 del capitolo 3, puoi aspettarti moto da cross, nuove armi e realtà aumentata. Puoi catturare punti di interesse per la tua squadra e mantenere il territorio per bottino e altri vantaggi di gioco.

Sembra un’altra stagione solida. Ritirerai il Battle Pass?

Articolo originale: UN Trailer del film Per Fortnite Capitolo 4 Stagione 1, Condiviso al termine di un evento live molto deludentelo ha confermato I Witcher Geraldo e Condanne Doom Slayer (noto anche come Doomgui) verrà aggiunto come nuove skin. Questi potrebbero far parte del Battle Pass, ma il gioco sarà offline fino a domenica 4 dicembre, quindi dovremo attendere ulteriori conferme.

Altri personaggi visti nel video includono YouTuber Mr. Beast e The Incredible Hulk – in sella a una motocicletta, nientemeno! Sembra che ci sia contenuto da Il mio eroe accademico – oppure A piccone Proprio alla fine.