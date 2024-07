Uragano Beryl: la tempesta del Texas si abbatte

Più di un milione di texani sono stati messi sotto allarme di uragano prima dell’arrivo della tempesta.

Il National Hurricane Center degli Stati Uniti ha segnalato venti sostenuti di 70 mph (110 km/h) lunedì mattina presto.

Sebbene non sia forte come l’uragano nei Caraibi, i funzionari affermano che potrebbe causare interruzioni di corrente e disagi diffusi fino a Houston, in Texas.

Michael Brennan, direttore del National Hurricane Center degli Stati Uniti, ha avvertito i residenti sul percorso di Beryl di cercare rifugio fino a lunedì perché “le condizioni pericolose continueranno dopo lo spostamento del centro di Beryl”.

“Esiste il rischio di inondazioni improvvise lungo la costa del Golfo del Texas, nel Texas orientale e nell’ArchaTexas. [Arkansas-Texas] regione.

“Non ignorare questa tempesta molto grave”, ha esortato il governatore ad interim Dan Patrick.

I porti di Corpus Christi, Houston, Galveston, Freeport e Texas City sono tutti chiusi, il che significa che le spedizioni potrebbero essere temporaneamente sospese.

Tutte le operazioni di spedizione e carico sono vietate.

Sabato la contea di Refugio, a nord di Galveston, ha emesso un’evacuazione obbligatoria, citando la capacità limitata degli operatori dei servizi di emergenza, il traffico festivo del 4 luglio e le infrastrutture indebolite dell’area a causa dell’uragano Harvey del 2017.

La contea di Nueces, nel frattempo, ha ordinato l’evacuazione obbligatoria dei visitatori e ha fortemente incoraggiato anche la gente del posto a evacuare.

Più di 2.000 soccorritori sono pronti ad affrontare le conseguenze di Beryl, ha annunciato Patrick, compresi membri della Guardia Nazionale del Texas.

Secondo il meteorologo statunitense AccuWeather, tali tornado che si abbattono sono rari in Texas a luglio.

Si prevede che Beryl si trasferirà negli stati centrali degli Stati Uniti, compreso il Mississippi, nel corso della settimana.