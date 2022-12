World of Warcraft: ottimo (quasi) Dragonflight Riding

Mondo di Warcraft: Volo dei draghi Colpisce immediatamente, grazie ai panorami aperti delle Isole del Drago. È un’espansione molto aperta e il giocatore ottiene quasi istantaneamente una nuova corsa con un set di ali, grazie alla nuova funzione Dragonriding. Il giocatore ha draghi da incontrare e primitivi da sconfiggere, e le isole sono un posto grande, quindi al giocatore viene dato il proprio drago. È una grande caratteristica. Mi sono divertito un mondo a volare, anche senza passare attraverso tutti i codici del drago e livellare la bocca e la sella del drago.

Il volo è sempre stato una parte importante della mia vita Mondo di Warcraft Dalla sua introduzione in Crocifisso ardente L’espansione, ma è sempre tenuta lontana dal giocatore fino a quando non riesce a risparmiare abbastanza oro o ottenere abbastanza favore con la reputazione del giorno. Volo del drago Ti dà le chiavi solo una volta messo piede sulle Isole del Drago, che è un punto molto forte a favore della nuova espansione. Le isole sono progettate specificamente per il volo e ci sono incredibili scogliere verticali e fantastici dislivelli attraverso il paesaggio mozzafiato.

Semmai, potrebbe cavalcare un drago molto Bene. Tornare ad Azeroth e rivisitare regioni antiche, come Gilneas, sembra di essere barcollato nella melassa. È solo un downgrade oggettivo, come passare da un’auto a un monociclo. Mi dispiace anche per la prospettiva di prendere tutti i pilastri nelle mie stalle e chiuderli per sempre a favore del mio nuovo drago migliore. Ho di nuovo stretto amicizia con una nobile giumenta della luce corpo, una creatura benedetta con uno scopo così sacro da poter portare in cielo zoccoli d’oro puro. Ma mi sembra un asino da cavalcare, quindi potrebbe andare alla fabbrica di colla per quello che mi interessa.

Sebbene cavalcare un drago sia divertente, mi ritrovo anche a preoccuparmi di come invecchierà questa funzione. Anche se siamo agli inizi, in passato abbiamo visto sistemi di gioco divertenti come corpoLe armi artefatto di Artifact appaiono in un’espansione, ricevono due aggiornamenti consecutivi nel corso del ciclo di patch dell’espansione e poi scompaiono appena in tempo per il prossimo nuovo Ordine Rivoluzionario.

Per ora, mi prendo il mio tempo e annuso le rose nelle Isole del Drago. È anche divertente armeggiare con le varie personalizzazioni del drago, scegliendo tra un bizzarro ometto con buffe corna o un drago più nobile e rispettabile per portarmi in giro per i miei importantissimi doveri diplomatici. Ma affinché Dragonriding raggiunga il suo vero potenziale, dovrà continuare a crescere ed evolversi, sia con i nostri compagni esistenti che con la ristrutturazione del vecchio serraglio nella scuderia di ogni giocatore.