1899 è un thriller storico dei creatori di Netflix’s Dark

I creatori del thriller fantascientifico sui viaggi nel tempo su Netflix scuroBaran Bo Odar e Janji Frieze sono tornati con un’altra strabiliante avventura. Questa volta, è un mistero/horror storico, ambientato a bordo di una nave naufragata.

1899 La nave segue gli immigrati europei che sperano di recarsi in America. Anche prima che inizino gli strani eventi, sembra che stiano tutti cercando di scappare per una ragione ancora più oscura. Ma le cose hanno iniziato davvero a tremare quando hanno individuato un’altra nave in lontananza.

Emily Beecham (Yahya Kaiser!) recita nel ruolo principale, con Aneurin Barnard, Andreas Beechmann, Miguel Bernardo, Maciej Muzia, Anton Lesser e Lucas Lingard Tonsen in altri ruoli. Molti degli attori parleranno nella loro lingua madre, cosa molto importante per i creatori.

“Abbiamo sentito che con il declino degli ultimi anni per l’Europa, volevamo fare da contrappunto alla Brexit, al crescente patriottismo in diversi paesi, per tornare all’idea che l’Europa e gli europei lavorano e creano insieme”, ha affermato Frissé. Limite.

“Il nostro impegno per le culture e le lingue è stato davvero importante, non abbiamo mai voluto avere personaggi di paesi diversi ma tutti parlavano inglese”, ha aggiunto Fries. “Volevamo esplorare questo cuore dell’Europa, dove tutti vengono da qualche altra parte e parlano una lingua diversa, e la lingua determina gran parte della tua cultura e del tuo comportamento”.

1899 La prima è prevista per la fine dell’anno.