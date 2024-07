2,2 milioni di persone erano disposte a pagare 100 dollari per giocare a football universitario con 25 giorni di anticipo

2,2 milioni di giocatori unici hanno giocato a College Football 25 durante il periodo di accesso anticipato, dimostrando che milioni di persone erano disposte a pagare di più per giocare in anticipo.

Pagare di più per le edizioni Deluxe dei giochi al fine di ottenere un vantaggio rispetto a coloro che attendono la data di rilascio ufficiale è diventata la norma, con un certo numero di editori AAA che vendono l’accesso anticipato come parte di edizioni costose dei loro giochi.

College Football 25 è l’ultimo in lavorazione, offrendo tre giorni di accesso anticipato per preordinare l’edizione Deluxe da $ 99,99 su PlayStation 5 e Xbox Series. Aspetta fino a oggi, 19 luglio, per iniziare.

Screenshot di College Football 25 – Road to Glory

E puoi capire perché gli editori lo stanno facendo ora, perché EA ha appena annunciato di aver visto 2,2 milioni di giocatori unici in College Football 25 durante questo periodo di accesso anticipato. Inoltre, c’erano altri 600.000 giocatori che giocavano tramite la beta di EA Play.

College Football 25 è stato un enorme successo ancor prima di essere lanciato adeguatamente; Abbiamo ora raggiunto il punto in cui la data di rilascio anticipata del gioco è la data di rilascio effettiva. Per più di 2 milioni di fan, College Football 25 è stato rilasciato il 16 luglio per $ 100.

Darryl Holt, vicepresidente senior e direttore generale del gruppo presso EA Sports, ha affermato che la società “non potrebbe essere più entusiasta di accogliere altri milioni di persone nel gioco con il lancio di oggi”.

Matt Piscatella di Circana ha affermato che il tracker del coinvolgimento dei giocatori dell’azienda suggerisce che EA Sports College Football 25 “potrebbe effettivamente essere il gioco di successo di cui questa generazione di console ha davvero bisogno in questo momento”.

Sembra che EA Sports College Football 25 potrebbe effettivamente essere il gioco di successo di cui questa generazione di console ha bisogno in questo momento. — Matt Piscatella (@MatPiscatella) 18 luglio 2024

Giusto in tempo per il lancio completo del gioco oggi, EA ha rilasciato la sua promessa funzionalità Team Builder che consente ai giocatori di creare le proprie squadre personalizzate. Le reazioni dei fan sono state per lo più positive, però La revisione di EA College Football 25 è in corso È misto.

“In questo momento, l’EA College Football 25 si sente come un quarterback del college che ha lasciato la scuola per la NFL troppo presto, è stato arruolato molto più in alto di quanto avrebbe dovuto essere perché la squadra era disperata, e ha iniziato sotto un intenso esame da parte di una base di fan e del proprietario. Ha ottenuto stanco di perdere sempre, poi ha abbandonato il campionato perché non era pronto a giocare,” abbiamo scritto.

Resta sintonizzato per la nostra recensione completa e assicurati di dare un’occhiata Guida completa al football universitario 25 .

Wesley è il redattore delle notizie del Regno Unito di IGN. Puoi seguirlo su Twitter all’indirizzo @wyp100. Puoi contattare Wesley a wesley_yinpoole@ign.com o in via confidenziale a wyp100@proton.me.