49ers contro Punteggio dei Chargers: la difesa di San Francisco Justin Herbert ferma l’attacco di Los Angeles in rotta verso la vittoria

I San Francisco 49ers sono oltre .500 in stagione sul 5-4 dopo aver battuto i Los Angeles Chargers 22-16. La squadra di Kyle Shanahan era in svantaggio nel primo tempo, ma ha goduto di una corsa dominante negli ultimi due quarti, segnando 12 punti mentre il lato difensivo della palla ha mantenuto Lose senza reti in rotta verso la vittoria.

San Francisco ha preso il comando a metà del quarto quarto quando Christian McCaffrey ha chiuso un drive da 14 giochi e 77 yard con un touchdown sulla linea di porta. Dopo aver preso il comando per la prima volta nel gioco, la difesa ha continuato a chiudere Justin Herbert e il resto dell’attacco dei Chargers, consentendo solo 10 yard di attacco totale negli ultimi tre drive, costringendo Herbert a chiudere.

Garoppolo finì 19 su 28 in aria per 240 yard. Brandon Iuk era il suo obiettivo preferito, catturando sei e mezzo dei suoi sette obiettivi per 84 yard. Nel frattempo, Elijah Mitchell guidò l’attacco precipitoso dei Niners, accumulando 89 iarde a terra con una velocità di 4,9 iarde per trasporto. Per quanto riguarda McCaffrey, ha registrato 77 yard dallo scrimmage con quel touchdown veloce.

Herbert, d’altra parte, completò 21 su 35 per 196 yard, un touchdown e un intercetto. DeAndre Carter ha guidato tutti i ricevitori di passaggi dei Chargers con 64 yard in aria.

Da qui, i 49ers si preparano per un incontro internazionale con gli Arizona Cardinals all’Estadio Azteca di Città del Messico. Per quanto riguarda i Chargers, torneranno al Sophie Stadium e aspetteranno i Kansas City Chiefs per una resa dei conti dell’AFC West in prima serata.