Le auto elettriche iniziano a entrare nel mainstream dell’acquisto di auto

Gli acquirenti di auto a batteria sono preoccupati per il cambiamento climatico, ma anche la riduzione dei costi è un forte richiamo, secondo più di 3.000 partecipanti a una richiesta di articoli sull’acquisto di auto elettriche sul sito web del New York Times. Guidare con l’elettricità è generalmente più economico della benzina. Decine di intervistati hanno affermato di utilizzare l’energia generata dai pannelli solari sul tetto per caricare le proprie auto, il che potrebbe ridurre ulteriormente i costi.

Gli acquirenti di auto elettriche hanno usato parole come “amore” e “cool” per descrivere le loro auto. Molti hanno affermato che non avrebbero mai più acquistato un’auto a benzina, ma molti hanno affermato che intendevano tenere almeno un’auto convenzionale, poiché i viaggi in auto elettrica a lunga distanza possono essere scomodi e talvolta impossibili a causa della difficoltà di trovare stazioni di ricarica.

Le auto elettriche sono ora popolari in luoghi diversi da dove sono decollati, come la California, dove il 39% di tutti i veicoli elettrici statunitensi è stato immatricolato a giugno, secondo il dati dal Ministero dell’Energia. Le registrazioni al di fuori della California sono aumentate del 50% nel 2021, rispetto a un aumento del 32% nello stato.

A lungo termine, l’uso più ampio delle auto elettriche richiederà molti modelli più convenienti. La Leaf e la Chevrolet Bolt sono tra le poche auto a batteria a basso costo disponibili, con molte altre in arrivo, incluso il SUV Chevrolet Equinox, che partirà da circa $ 30.000. Ma potrebbe volerci un po’ prima che ci siano abbastanza modelli convenienti, comprese le auto usate, che vendono in numero molto maggiore rispetto alle auto nuove. In questo momento, Tesla, Ford Motor, Mercedes-Benz e altri si stanno concentrando su modelli premium che portano maggiori profitti.

Tuttavia, molti acquirenti concludono che le auto elettriche hanno un senso economico anche quando costano migliaia di dollari in più rispetto alle auto a benzina.

I prezzi volatili del gas, che quest’anno hanno raggiunto livelli record, hanno colpito persone come Tracy Merch, residente a Miramichi, New Brunswick. Percorre 3.000 miglia al mese per organizzare promozioni per i rivenditori.

“Ero un po’ sprezzante nei confronti di tutte le nuove tecnologie”, ha detto la signora Merch, aggiungendo: “Il mio obiettivo è scaricare il gas”.