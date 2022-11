Secondo quanto riferito, Meghan Markle ha subito un “drastico cambiamento di cuore” e ora vuole mantenere i suoi titoli reali

Meghan Markle

Meghan Markle Un’esperta reale ha affermato di aver avuto un “drastico cambiamento di opinione riguardo ai titoli”, il che va contro ciò che ha detto in una notizia bomba. intervista all’opera Nel marzo 2021, dove ha detto che i titoli non erano importanti per lei.

Meghan Markle vuole mantenere il titolo reale dopo aver realizzato quanto sia utile

Il commentatore reale Neil Shawn ha detto: Espresso giornaliero La duchessa del Sussex, 41 anni, avrebbe cambiato posizione dopo aver parlato con lei I cugini del principe Harry, La principessa Beatrice e la principessa Eugenia, poiché l’hanno aiutata a capire quanto sia importante e vantaggioso avere quei titoli. Secondo quanto riferito, vuole fare tutto il necessario per mantenere il suo titolo di duchessa del Sussex per garantire che i suoi figli e quelli del principe Harry – il figlio di tre anni Archie e la figlia di un anno Lilibert – abbiano i propri soprannomi.

“Harry e Meghan sono molto, molto desiderosi di mantenere quei titoli reali. Dopo molte discussioni, Meghan ha deciso che i titoli sarebbero stati una buona cosa, non solo per lei ma anche per entrambi i suoi figli”, ha detto Sean.

“Meghan divenne molto amichevole con i membri anziani della monarchia, per lo più le principesse Eugenie e Beatrice. Dopodiché, Meghan si rese conto di quanto fosse utile il titolo, soprattutto quando voleva entrare nei circoli giusti”, riferendosi a Il principe Andréj, duca di York E Fergie, le figlie della duchessa di York. “Ecco perché volevano mantenere i titoli. Si tratta davvero del fatto che dopo aver stretto amicizia con Beatrice ed Eugenie, ha visto quanto fossero utili questi due titoli per loro. Il loro padre, il principe Andrea, Ha dovuto spingere molto per assicurarsi che i suoi figli ottenessero quei titoli”.

Cosa ha detto Meghan Markle sui titoli dei giornali in passato?

Se ci rimetti la mente Intervista alla famigerata Oprah Winfrey, Meghan ha detto: “Tutta la grandezza che circonda queste cose è una connessione che personalmente non ho. Sono stata una cameriera, un’attrice, una principessa e una duchessa – sono sempre stata solo Meghan, giusto ? Ero chiaro su chi fossi, indipendentemente da tutte quelle cose, e il titolo più importante che avrei ottenuto è assolutamente mia madre. Lo so. “

Tuttavia, lei e il principe Harry da allora hanno chiarito quanto sia importante il titolo reale per i loro figli, soprattutto per la sicurezza e la protezione che ne derivano. Quindi non avremmo mai creduto che Meghan avrebbe rinunciato a un altro titolo reale se fosse stato dato a lei o ai suoi figli!

Il bambino soprannomina il principe Harry e Meghan

Il futuro dei titoli per bambini del principe Harry e Meghan è attualmente in un limbo, con molte fonti che indicano che re Carlo III sta aspettando Le note sulla bomba del principe Harry Dovrebbe essere pubblicato nel gennaio 2023 per prendere la sua decisione sui cognomi dei suoi nipoti, a seconda di quanto alleva la famiglia reale.

L’autore reale Tom Power ha detto a OK, riferendosi al loro sito di serie di docu Netflix e alle memorie del principe Harry, aggiuntivo. “Non credo che i loro figli otterranno titoli se continuano a diffamare la famiglia reale. Ma dovrebbero anche considerare i loro titoli, Duca e Duchessa del Sussex, che Carlo potrebbe prendere se si comportano male”. aggiunto.

