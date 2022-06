5 nuovi casi a Chicago – Si consigliano precauzioni contro l’influenza delle scimmie durante gli incontri estivi, secondo un rapporto della NBC di Chicago.

Mentre i funzionari sanitari di Chicago affermano che il rischio di contrarre l’influenza delle scimmie è “basso”, il dipartimento della salute pubblica della città ha affermato che stava consigliando al pubblico di adottare misure precauzionali dopo che altri cinque casi sono stati segnalati in tutta la città.

In un comunicato stampa lunedì, il CDPH ha confermato che almeno sette casi erano stati identificati a Chicago, un aumento significativo rispetto ai due casi segnalati nelle settimane precedenti. Sette casi hanno coinvolto persone che si erano recate di recente in Europa e funzionari sanitari hanno affermato che i primi due casi erano correlati tra loro.

A un residente di Chicago è stato diagnosticato il vaiolo delle scimmie dopo aver partecipato a una conferenza internazionale di Mr. Leather in città dal 26 al 30 maggio.

La scimmia è una malattia virale rara ma grave che spesso inizia con sintomi simili alla febbre e infiammazione dei linfonodi e progredisce fino a un’eruzione cutanea sul viso e sul corpo, hanno affermato gli esperti di salute. È stato visto per la prima volta in Africa negli anni ’70 e si trova comunemente nelle parti occidentali e centrali del continente.

Il CDC è in allerta a seguito delle segnalazioni del virus in diversi paesi che non hanno segnalato il vaiolo delle scimmie, compresi gli Stati Uniti.

In un comunicato stampa, il Commissario CDPH Dr. Allsion Arwady, CDPH vuole che il CDPH compia scelte informate sui luoghi di raccolta in cui le scimmie possono diffondersi attraverso uno stretto contatto, anche se il rischio è “basso”.

I funzionari sanitari affermano che le persone che partecipano a festival o altri eventi estivi dovrebbero considerare quanto possa essere stretto, personale e contatto pelle a pelle durante gli eventi a cui intendono partecipare. Se qualcuno non sta bene o ha eruzioni cutanee o piaghe, CDPH consiglia di non partecipare a una riunione e di consultare un operatore sanitario il prima possibile.

In tutto, sono stati segnalati più di 1.450 casi confermati in 33 paesi e 49 casi sono stati segnalati negli Stati Uniti, in 16 stati e nel Distretto di Columbia. La maggior parte delle persone ha manifestato sintomi lievi e nessuno è morto.

“Di solito, in un anno normale, vedremo alcuni eventi legati agli animali in Africa occidentale”, ha detto in precedenza Arvadi. “Ci sono animali che possono trasportarlo, sai, e esamineremo alcune dozzine di casi in cui le persone potrebbero essere danneggiate solo dal contatto con gli animali. A questo punto, vale la pena prestare maggiore attenzione.

Il virus è raramente pericoloso e può causare sintomi come febbre, dolori ed eruzioni cutanee su tutto il corpo.

“Il CDPH afferma che la trasmissione da persona a persona è possibile attraverso uno stretto contatto fisico con scimmie, fluidi o oggetti contaminati da ulcere (abbigliamento, biancheria da letto, ecc.) O un contatto diretto prolungato”.