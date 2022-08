Emirates Airlines rimpatrierà tutti i voli per la Nigeria nel mezzo di controversie finanziarie

Giovedì Emirates ha annunciato in una dichiarazione di aver sospeso le operazioni di volo in entrata e in uscita dalla Nigeria a causa della sua impossibilità di rimpatriare i fondi dal paese dell’Africa occidentale.

La compagnia aerea ha affermato che “non ci sono stati progressi” nell’avvicinarsi alle autorità nigeriane per una soluzione.

“Emirates ha provato tutte le strade per affrontare le nostre sfide in corso nel rimpatrio di fondi dalla Nigeria e ha compiuto notevoli sforzi per avviare un dialogo con le autorità competenti per il loro intervento urgente per aiutare a trovare una possibile soluzione. Purtroppo, non ci sono stati progressi” a Rapporto

La decisione arriva dopo che Emirates ha annunciato il mese scorso che avrebbe tagliato i voli per la capitale commerciale della Nigeria, Lagos, dopo che il vettore ha affermato di non poter accedere a $ 85 milioni di fondi congelati nel paese. In una lettera al ministro dell’Aviazione della Nigeria, Hadi Sirika, i fondi intrappolati aumentavano di oltre 10 milioni di dollari ogni mese.

Moneta in caduta libera

Sirika ha detto alla CNN che i fondi intrappolati sarebbero stati rilasciati poiché questa non è la prima volta che la Nigeria ha trattenuto grandi quantità di entrate di proprietà di compagnie aeree straniere.

“In passato, la Nigeria ha dimostrato la capacità, la volontà e la sincerità di risolvere questo tipo di problema. Questo è successo quando abbiamo preso il potere nel 2015: in quel momento c’erano molti fondi bloccati per 600 milioni di dollari. In un momento in cui il paese era in recessione e le entrate per il paese stavano diminuendo, “Onoriamo il nostro obbligo di pagare tutti quei fondi congelati”, ha detto Chirica alla CNN giovedì.

“Purtroppo, a causa di una serie di fattori e ragioni, il denaro si è accumulato di nuovo. Il governo sta lavorando duramente per garantire che questo denaro venga rilasciato non solo a Emirates ma a tutte le compagnie aeree interessate”, ha aggiunto Chirica.

“Saranno escogitati meccanismi in modo che una situazione del genere non si verifichi in futuro”, ha aggiunto Sirika.

Il ministro non ha spiegato con quali fattori la Nigeria sta ancora lottando Carenza di valuta estera Ha limitato l’accesso alla valuta estera per le importazioni.

All’inizio di giugno, l’International Air Transport Association ha affermato che la Nigeria Contiene $ 450 milioni Entrate dei vettori esteri operanti nel Paese.

Valuta locale è in caduta libera rispetto al dollaro La maggior parte della valuta estera del paese deriva dalla vendita di petrolio greggio, che è diminuito a causa del furto di petrolio nelle comunità produttrici. Il governo è gravato dall’alto costo dei sussidi per il carburante per il consumo locale.

La Nigeria è uno dei più grandi mercati africani per i vettori internazionali.