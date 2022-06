60 anni di forti piogge nel sud della Cina

Gli esperti meteorologici affermano che le condizioni sono mature per temporali più torrenziali nel sud del paese e ondate di caldo nel nord.

“L’aria fredda e calda si sono incontrate sulla Cina meridionale e le due parti sono entrate in un vicolo cieco e in un tiro alla fune”, ha detto a Reuters Wang Weiwei, analista di weather.com.cn, il braccio dell’amministrazione meteorologica cinese.

Le forti piogge dovrebbero continuare fino a martedì nelle province meridionali di Guizhou, Jiangxi, Anhui, Zhejiang e Guangxi per poi spostarsi a nord.

La stagione annuale delle inondazioni in Cina inizia tradizionalmente a giugno e di solito è più grave nelle aree agricole densamente popolate lungo il fiume Yangtze e i suoi affluenti.

Ma negli ultimi anni è diventato più grave e pericoloso e gli esperti hanno avvertito che le cose potrebbero peggiorare.

Ad aprile, il National Climate Center ha avvertito che sono previste forti piogge nelle parti meridionali e sud-occidentali del paese, così come il terreno desertico tipicamente arido nel Tibet meridionale.

un Rapporto 2022 Dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, ha affermato di avere “alta fiducia” che le precipitazioni estreme giornaliere siano aumentate in alcune parti della regione e che le forti piogge “aumenteranno di frequenza e intensità”, portando a frane più frequenti nelle regioni. .

La Cina ha registrato una piovosità media annua di 672,1 mm l’anno scorso, il 6,7% in più del normale, secondo un rapporto del National Climate Center di maggio. Il rapporto ha concluso che la variabilità climatica della Cina sta peggiorando, soprattutto in termini di intensità dei temporali durante i mesi estivi.

Il record di precipitazioni arriva tra gli sforzi della Cina per affrontare il cambiamento climatico.

Almeno 1,1 milioni di residenti della provincia di Jiangxi, nella Cina sudorientale, sono stati colpiti da inondazioni e piogge torrenziali tra il 28 maggio e l’11 giugno, secondo l’agenzia di stampa ufficiale Xinhua, mentre 223.000 ettari di terreni agricoli sono stati distrutti nella provincia produttrice di legname e bambù.

La scorsa estate sono state uccise 398 persone inondazioni devastanti Strappa il centro della provincia di Henan. Tra i morti c’erano 12 passeggeri Affondando In una linea della metropolitana sommersa. Il capoluogo di provincia di Zhengzhou ha assistito al maggior numero di morti in quello che le autorità hanno descritto come “ Una volta ogni mille anni “Piove.