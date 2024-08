Aaron Judge infesta la sua storia dopo l’ultima esplosione

Aggiornamento quotidiano sul ritmo: con 49 fuoricampo in 129 partite per gli Yankees, Aaron Judge prevede 61,56 fuoricampo in questa stagione.

Questo importo non avverrà esattamente, ma ciò che sta accadendo è storico.

Due stagioni dopo aver stabilito il record della squadra e dell’American League con 62 fuoricampo, la stella degli Yankees è ancora una volta a caccia di storia, questa volta la sua.

La ricerca del numero 63 continua, poiché il numero 49 è arrivato al sesto inning di una vittoria per 3-0 sui Rockies nel Bronx.

Aaron Judge dei New York Yankees corre intorno alle basi in un fuoricampo da solista. Robert Sabo per il New York Post

Quasi tutti in questo sport ti diranno che il baseball si basa sul fallimento.

A meno che tu non sia il giudice, che fa rumori forti quasi ogni giorno.

Aaron Judge mira a stabilire la propria storia per la maggior parte dei fuoricampo. Robert Sabo per il New York Post

Il momento di venerdì è arrivato contro il mancino Kyle Freeland, che ha tentato una palla veloce per 1-1 che non era nemmeno sul piatto.

Ma Judge si è rivolto alla palla e l’ha lanciata 388 piedi a sinistra, oltre il muro umano, per il suo quinto gol nelle ultime quattro partite.

“La parte sorprendente di ciò che Aaron sta facendo è che non mi sento necessariamente al suo meglio in questo momento. Sento solo che è molto bravo”, ha detto il manager degli Yankees Aaron Boone prima della vittoria della sua squadra sul Colorado nell’apertura della serie.

In 100 partite dal 27 aprile, Judge ha una media di battuta di .378 con 45 fuoricampo, 24 doppi, 106 RBI e 84 passeggiate.

Nessuno – né Babe Ruth, né Ted Williams, né Barry Bonds – ha mai avuto una media di battuta di .375 con 45 fuoricampo in 100 partite nella storia della Major League Baseball.

Si prevede che Aaron Judge segnerà poco più di 61 gol quest’anno. Robert Sabo per il New York Post

“È un grande giocatore. Ha avuto stagioni simili a quelle di Bonds”, ha detto l’allenatore dei Rockies Bud Black, che ha allenato i Padres quando Bonds stava stabilendo record con i Giants rivali di divisione.

I terribili Rockies hanno lanciato la palla al giudice quattro volte e tre volte è rimasto illeso, con il giudice che è andato a terra su un doppio gioco, fuori in terza base e fuori.

Ma se ci sono abbastanza possibilità, anche il miglior battitore del baseball avrà successo.

Il suo tiro nel sesto inning fu l’inizio dell’inning in una partita in cui gli Yankees avevano due punti di vantaggio, poiché le Montagne Rocciose decisero di non utilizzare la camminata intenzionale che era diventata sempre più comune.