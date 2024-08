Ultime notizie sugli scenari climatici del “giorno del giudizio”: circolazione atlantica e scioglimento dei ghiacci

Cambiamenti climatici: 4 armi per rallentare o invertire il riscaldamento globale Esistono modi realistici per invertire o rallentare il cambiamento climatico e gli scienziati lo hanno reso semplice selezionando quattro dei migliori. Buzz60

Una serie di potenziali disastri causati dai cambiamenti climatici preoccupano gli scienziati, ma alcuni scenari sono così cupi che gli esperti monitorano costantemente quanto siamo vicini al disastro.

Questa settimana ha portato alcune buone notizie su un possibile scenario in Antartide: il cosiddetto “Ghiacciaio dell’Apocalisse” potrebbe essere più stabile di quanto si pensasse in precedenza, secondo una nuova ricerca pubblicata mercoledì.

Il ghiacciaio Thwaites, situato nella vasta calotta glaciale dell’Antartide occidentale, è stato chiamato il “ghiacciaio del giorno del giudizio” a causa del suo potenziale di innalzare drasticamente il livello del mare, inondando le comunità costiere basse e sfollando milioni di persone.

Nel frattempo, gli scienziati continuano a monitorare molti altri potenziali fattori che potrebbero peggiorare il problema climatico. Tra i possibili scenari che potrebbero portare a ciò c’è l’Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) e la calotta glaciale della Groenlandia, che rimodelleranno radicalmente la vita sulla Terra nei prossimi anni, decenni o secoli.

Ecco le ultime novità:

Ghiacciaio della Resurrezione: lo scenario peggiore è attualmente improbabile

Il ghiacciaio Thwaites è stato studiato per molti anni come indicatore del cambiamento climatico indotto dall’uomo.

In uno scenario da incubo, lo scioglimento dei ghiacci potrebbe causare un innalzamento del livello del mare di 50 piedi. La penisola della Florida, ad eccezione di una striscia di terra alta nell’entroterra che si estende da Gainesville a nord del lago Okeechobee, sarà sommersa, così come le città costiere dello stato.

Questo scenario ora sembra improbabile – per ora, dice il nuovo studio.

“Sappiamo che questa previsione estrema è improbabile nel corso del 21° secolo”, ha detto in una nota Matthew Morlighem, autore principale dello studio e professore di geoscienze all’Università di Dartmouth.

Ma la buona notizia arriva con diversi avvertimenti. Gli autori sottolineano che l’accelerazione della perdita di ghiaccio in Groenlandia e in Antartide è comunque pericolosa.

“È un peccato che il ghiacciaio Thwaites si ritirerà e con esso la maggior parte della calotta glaciale dell’Antartide occidentale, ma non così rapidamente come suggeriva uno scenario”, ha detto Morlighem a USA Today in una e-mail. Ha aggiunto che sebbene un collasso rapido fosse uno scenario “a bassa probabilità” nell’ultimo rapporto dell’IPCC, “stiamo dimostrando che la probabilità di collasso è inferiore a quanto pensassimo”.

Ha detto a USA TODAY che il livello del mare probabilmente aumenterà di circa 2-3 piedi entro la fine del secolo e continuerà a salire successivamente, mentre le calotte glaciali continuano a sciogliersi.

Calotta glaciale della Groenlandia: un mix di buone e cattive notizie

Ci sono state notizie contrastanti sulla presenza di una preoccupante calotta glaciale in Groenlandia.

Nel complesso, la calotta glaciale copre più di 656.000 miglia quadrate e, se il ghiaccio si sciogliesse completamente, il livello globale del mare aumenterebbe di circa 20 piedi. Secondo il National Snow and Ice Data Center.

La notizia rimane preoccupante in Groenlandia, che perde circa 270 miliardi di tonnellate di ghiaccio ogni anno, il che aumenta l’innalzamento del livello del mare, secondo la NASA. Uno studio condotto all’inizio di quest’anno ha scoperto che la calotta glaciale della Groenlandia si sta sciogliendo più velocemente di quanto pensassero i ricercatori.

Ma uno studio dello scorso anno ha scoperto che questa foglia potrebbe essere più resistente ai cambiamenti climatici di quanto si pensasse in precedenza.

In sostanza, lo studio ha scoperto che “lo scenario peggiore, ovvero il collasso della calotta glaciale e l’innalzamento del livello del mare, potrebbe essere evitato – e anche parzialmente invertito – se potessimo abbassare le temperature globali previste dopo il 2100”, aveva affermato in precedenza. Bryn Hubbard, professore di glaciologia all’Università di Aberystwyth nel Galles.

Crollo della corrente oceanica chiamata AMOC: gli scienziati stanno ancora studiando la corrente oceanica chiamata “The Next Day”

IL Ciclo di ribaltamento atlantico L’AMOC – un vasto sistema di correnti oceaniche che trasportano acqua calda dai tropici al Nord Atlantico – potrebbe collassare entro la metà del secolo, o forse in qualsiasi momento dal 2025 in poi, a causa dei cambiamenti climatici causati dall’uomo. Uno studio pubblicato lo scorso anno suggerisce.

L’AMOC ha guadagnato l’attenzione internazionale nel 2004 con l’uscita del film sul disastro, scientificamente inaccurato “Dopodomani“, che ha utilizzato tale interruzione nella corrente oceanica come premessa per il film.

Un collasso della circolazione atlantica nella vita reale potrebbe portare a rapidi cambiamenti del tempo e del clima negli Stati Uniti, in Europa e altrove. Se ciò accadesse, potrebbe portare a un’era glaciale in Europa e all’innalzamento del livello del mare in città come Boston e New York, nonché a tempeste e uragani più potenti lungo la costa orientale.

Un altro studio Le proiezioni indicano che il collasso potrebbe verificarsi entro il 2050, ma la ricerca è ancora nelle fasi preliminari. All’inizio di quest’anno, uno studio pubblicato ha scoperto che un collasso sarebbe arrivato prima o poi, ma non ha fornito indizi su quando potrebbe accadere.