Le bandiere della Cina e di Hong Kong sono appese a un condominio di Hong Kong per celebrare il 25° anniversario della consegna della città alla Cina. a lui attribuito… Ken Cheung/Associated Press

La proprietà di Bing Chic è sempre stata una calamita per Instagrammer desiderosi di catturare screenshot Dal cielo circondato sui quattro lati dalle alte torri residenziali del complesso residenziale.

Venerdì scorso, centinaia di bandiere cinesi cremisi sono apparse sui balconi bianchi dei due edifici di 28 piani del complesso. Ogni bandiera cinese era circondata da due bandiere di Hong Kong, raffiguranti l’emblema della città: un fiore bianco Bauhinia con una stella su ogni petalo.

Un’associazione pro-Pechino ha distribuito bandiere a diversi progetti abitativi, secondo il quotidiano statale di Hong Kong, Ta Kung Pao. L’abbondante mare di bandiere a Bing Shek divenne rapidamente il discorso della città.

La gente si recava a Ping Shek, casa di circa 30.000 residenti vivono in circa 4.500 appartamenti sovvenzionati dal governoPer fotografare la scena, gli abitanti del distretto industriale hanno ammirato il corteo nei cortili della piazza.

“È raro vedere questo tipo di cultura a Hong Kong”, ha detto Grace Zhang, una residente di 35 anni che si è trasferita in città dalla vicina provincia del Guangdong, nella Cina continentale, quasi un decennio fa.

Ha detto che suo figlio di 8 anni stava imparando il parto in classe e che voleva fotografarlo per celebrare l’occasione.

Lam Yu, un venditore di attrezzature per l’ingegneria meccanica di 62 anni, ha fatto visita per vedere le bandiere. Alzò il collo e puntò lo smartphone in un angolo verso il cielo per scattare foto.

Per lui, l’estradizione significherebbe la fine dell’essere un cittadino di seconda classe nella sua città, ha detto, aggiungendo che è stato difficile vedere persone provenienti dalla Gran Bretagna guadagnare posizioni decantate nel servizio civile mentre persone del posto più qualificate vengono saltate a Hong Kong .

Inizialmente preoccupato per come le politiche del Partito Comunista avrebbero influenzato le prospettive della città, ha detto Lam, alla fine è rimasto sbalordito dall’ascesa economica della Cina.

“Non c’è modo che tu possa guardare allo sviluppo della Cina e non essere orgoglioso”, ha detto. “A meno che non ti consideri cinese.”

Tuttavia, non tutti sembravano apprezzare la fedeltà a Pechino. Alcuni residenti hanno appeso dei teli che rompevano lo schema delle bandiere.

Elsie Leung, una guardia di sicurezza in pensione di 63 anni, si è lamentata del fatto che l’edificio in un edificio adiacente non poteva essere coperto con bandiere perché i residenti si erano lamentati.

Sebbene molti dei suoi conoscenti della sua chiesa fossero emigrati, ha detto, si sentiva positiva per il futuro della città.

Tuttavia, la signora Leung si sentiva a disagio per la soppressione delle libertà, specialmente dopo la chiusura di organi di informazione indipendenti e l’arresto del cardinale Joseph Zinn ai sensi del National Security Act. Il cardinale era un leader in a organizzazione di assistenza legale che ha fornito supporto alle persone che sono state arrestate per aver protestato.

“Se dici qualcosa di sbagliato”, ha detto, “potresti essere arrestato”.

La polizia ha detto domenica mattina presto che stavano indagando su segnalazioni di bandiere deturpate o rubate da Bing Shake e da un altro complesso vicino. Non sono stati effettuati arresti, ma tutte le bandiere erano state rimosse entro lunedì mattina.