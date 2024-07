All-Star Game MLB 2024: aggiornamenti in tempo reale, punteggio, highlights mentre Juan Soto aiuta l’American League a pareggiare in Texas

Dopo settimane di discussioni e dibattiti, finalmente è arrivato uno degli inning più attesi nella storia dell’All-Star Game più recente, quando l’astro nascente Paul Skins ha preso il sopravvento per il primo inning. E il guardalinee offensivo Stephen Cowan non ha perso tempo nel cercare di rovinare il momento degli Skins uscendo con uno swing nei primi quattro tiri, commettendo due falli, uno con uno swing e infine uscendo contro il quarterback Trea Turner.

Gunnar Henderson ha poi restituito la palla a Skins per un colpo facile numero 2, e Juan Soto ha ottenuto un colpo facile. Dopo che Skeens ha commesso fallo su uno “slunker” sul primo tiro a 94 mph, Skeens ha detto lunedì come si riferiva al lancio, spingendolo a… Statcast per modificare la sua valutazione Dal distributore al piombino – Soto ha modificato il suo approccio iconico ed è riuscito a fare una camminata di sette tiri, anche se non senza qualche piccola controversia: la palla quattro è arrivata su un riscaldatore da 100 miglia all’ora che sembrava raschiare l’angolo interno del tiro, ma il ricevitore William Contreras ha mancato completamente la presa, il che ha permesso alla palla di raggiungere il backstop e a Soto di raggiungere la base in camminata.

E così, il giudice è uscito per colpire la palla così forte che tutti erano ansiosi di vederla. Invece di fare uno sciopero lungo come il suo compagno di squadra degli Yankees, Judge è andato lì molto rapidamente. E colpì forte la palla sul primo tiro a 100 miglia all’ora… e cadde in terza base con un finale relativamente deludente. E anche se il risultato finale di questa uscita tanto attesa è stato insignificante, il fatto che accada è comunque un risultato incredibile per il 22enne destrorso – e probabilmente non sarà l’ultima volta che lo vedremo partire. un gioco All-Star.