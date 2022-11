Almeno 38 feriti, 2 gravemente feriti nell’incendio dell’appartamento di Manhattan

CNN

Almeno 38 persone sono rimaste ferite in un incendio che ha squarciato un condominio di Manhattan sabato mattina, che le autorità ritengono sia stato causato da una batteria agli ioni di litio collegata a un dispositivo di micromobilità.

Delle ferite, due erano in pericolo di vita, cinque erano gravi e le altre erano lievi, ha detto il commissario dei vigili del fuoco Laura Kavanagh in una conferenza stampa.

Le autorità hanno ricevuto una telefonata poco prima delle 10:30 su incendio e fumo in un edificio sulla 52a est, ha detto il commissario. Le unità dei vigili del fuoco erano sul posto “entro tre minuti” dopo aver ricevuto per la prima volta le segnalazioni e hanno riscontrato una “grave situazione di incendio” al 20° piano dell’edificio, ha detto il vice capo dell’FDNY Frank Leib durante una conferenza stampa.

Leap ha detto che due civili sono stati salvati dalla residenza dopo l’incendio. I vigili del fuoco hanno utilizzato delle corde per salvarli.

“I vigili del fuoco, i servizi di emergenza sanitaria e l’invio hanno svolto un lavoro straordinario nel salvare molti civili, incluso un incredibile salvataggio sul tetto”, ha detto Kavanagh, aggiungendo che i vigili del fuoco stavano lavorando in “condizioni incredibilmente pericolose”.

L’incendio è “vicino al nostro 200esimo incendio quest’anno in cui la causa dell’incendio è stata una batteria agli ioni di litio di un dispositivo di micromobilità”, ha affermato il capo dei vigili del fuoco Dan Flynn.

I funzionari ritengono che il residente del condominio dove è scoppiato l’incendio stesse riparando le biciclette nell’edificio, ha detto Flynn.

L’incendio probabilmente è iniziato “dietro la porta d’ingresso”, ha aggiunto Flynn. Almeno cinque biciclette sono state recuperate dalla residenza, ha detto.

“Ci stiamo dirigendo verso un freddo inverno e gli incendi sono in aumento, quindi chiediamo a tutti i newyorkesi di assicurarsi che loro e le loro famiglie stiano al sicuro”, ha affermato il commissario antincendio Kavanagh. “Vogliamo sottolineare la causa degli incendi causati dalle e-bike e garantire che le famiglie seguano pratiche sicure, inclusa la non ricarica durante la notte durante il sonno. Certificate e che le batterie che utilizzano non siano danneggiate in alcun modo.