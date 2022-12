La Russia ha lanciato nuovi attacchi missilistici contro l’Ucraina

Il segretario di Stato americano Anthony Blinken afferma che Washington non vede segni che Mosca sia interessata a colloqui per porre fine alla guerra in Ucraina.

“Se le parti in questione, e in questo caso la Russia, sono davvero interessate a una diplomazia significativa, c’è sempre valore nella diplomazia. E quello che abbiamo visto, almeno di recente, è il contrario”, ha detto Blinken a CBS News il 4 dicembre. . Dopo aver subito battute d’arresto sul campo di battaglia, Putin ha cambiato tattica.

“Non può vincere sul campo di battaglia, quindi sta prendendo il sopravvento, sta rivolgendo la sua rabbia e il suo fuoco sui cittadini ucraini, inseguendo l’infrastruttura energetica, cercando di spegnere le luci, spegnere il riscaldamento, spegnere l’elettricità. Cosa c’è in corso.

“Quindi fino a quando Putin non dimostrerà di essere effettivamente interessato a una diplomazia significativa, è improbabile che vada da nessuna parte”, ha detto Blinken. Affronta la nazione.

Nelle ultime settimane, l’attenzione militare della Russia si è concentrata sul colpire le infrastrutture ucraine in tutto il paese, premere un’offensiva nella città regionale di Donetsk di Bakhmut e bombardare la città di Kherson, che le forze ucraine hanno liberato il mese scorso dopo un’occupazione russa di otto mesi.

Il 1 ° dicembre, il presidente Joe Biden ha indicato che il leader russo era disposto a parlare con Putin della fine dell’invasione.

“Sono disposto a parlare con il signor Putin se è davvero interessato a decidere che sta cercando un modo per porre fine alla guerra”, ha detto Biden. “Non l’ha ancora fatto.”

Il capo dell’intelligence statunitense ha affermato che la guerra della Russia in Ucraina sta procedendo a “ritmo ridotto” e ha suggerito che le forze ucraine potrebbero avere maggiori opportunità nei prossimi mesi.

Avril Haynes ha notato le accuse passate di alcuni secondo cui i consiglieri di Putin potrebbero proteggerlo – per la Russia – dalle cattive notizie sugli sviluppi della guerra, e ha detto che avrebbero “aumentato la consapevolezza delle sfide che devono affrontare i militari in Russia”.

“Ma non ci è ancora chiaro se abbia il quadro completo di quanto siano difficili a questo punto”, ha detto Haynes, il direttore dell’intelligence nazionale degli Stati Uniti, il 3 dicembre.

Il ministero della Difesa britannico, nella sua ultima valutazione dell’intelligence del 4 dicembre, ha indicato nuove indicazioni da parte di un media russo indipendente secondo cui il sostegno pubblico in Russia alla campagna militare sta “diminuendo in modo significativo”.

Medusa ha affermato di aver ottenuto l’ultimo sondaggio d’opinione confidenziale condotto dal Servizio di sicurezza federale, che sorveglia il Cremlino ed è responsabile della sicurezza degli alti funzionari del governo.

Un sondaggio commissionato dal Cremlino ha rilevato che il 55% degli intervistati ha sostenuto i colloqui di pace con l’Ucraina, mentre il 25% desiderava che la guerra continuasse. Il rapporto non specifica un margine di errore.

Con rapporti AP e Reuters