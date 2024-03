Analista dell'intelligence militare statunitense accusato di aver divulgato informazioni riservate alla Cina in cambio di 42.000 dollari





CNN

—



Un sergente dell'esercito americano è stato accusato di aver divulgato informazioni riservate alla Cina in cambio di 42.000 dollari dopo che i pubblici ministeri hanno affermato di aver inviato ripetutamente documenti sensibili sulle armi più avanzate dell'esercito a un cittadino straniero che affermava di vivere a Hong Kong.

Il sergente Corbein Schultz, che prestò servizio come analista dell'intelligence presso il 506° battaglione di fanteria, usò ripetutamente il suo nulla osta di sicurezza top secret per ottenere l'accesso a documenti classificati, che avrebbe poi inviato a un cittadino straniero.

Schultz è accusato di associazione a delinquere finalizzata all'ottenimento e alla divulgazione di informazioni sulla sicurezza nazionale, esportazione di dati tecnici relativi ad articoli per la difesa senza licenza, associazione a delinquere finalizzata all'esportazione di articoli per la difesa senza licenza e corruzione di un pubblico ufficiale.

Non è stato immediatamente chiaro se Schultz abbia una rappresentanza legale.

“La vendita non autorizzata di tali informazioni viola le nostre leggi sulla sicurezza nazionale, compromette la nostra sicurezza e non può essere tollerata”, ha affermato Henry C. Ha detto Leventis.

Lo straniero, il cospiratore, fu identificato solo come A Accusa federale, ha contattato Schultz nell'estate del 2022 e ha chiesto informazioni sulle lezioni apprese dalla guerra in Ucraina e su ciò che ha insegnato agli Stati Uniti sulla difesa di Taiwan. Schultz è stato pagato 200 dollari per i primi documenti, hanno detto i pubblici ministeri.

Secondo gli inquirenti il ​​rapporto si è sviluppato rapidamente.

Nel luglio dello stesso anno, Schultz disse al co-cospiratore A che voleva trasformare la loro relazione in una partnership a lungo termine, secondo l'accusa. Nel corso dei mesi successivi, Schultz iniziò a inviare al Conspirator A documenti sul sistema di lancio di razzi HIMARS, sui missili ipersonici, sull'esercito cinese e informazioni sull'aereo da caccia F-22, uno degli aerei più avanzati d'America.

“Ti sto inviando molte informazioni”, disse Schultz al cospiratore alla fine di agosto 2022. Schultz avrebbe voluto che fosse “Jason Bourne”, un riferimento all'assassino immaginario della CIA nel film.

Alcune delle informazioni sensibili includevano dettagli sull'aereo spia ad alta quota U-2, missili balistici intercontinentali e altro ancora, hanno detto i pubblici ministeri.

In cambio Schultz avrebbe ricevuto pagamenti regolari dal cospiratore A, che avrebbe pagato prezzi elevati per documenti più sensibili. Tra luglio 2022 e ottobre 2023, Schultz ha ricevuto circa 14 pagamenti, per un totale di circa 42.000 dollari.

In un video Video del Dipartimento della Difesa A partire dall'agosto 2021, Schultz parla del suo lavoro per aiutare i rifugiati afghani quando arrivano negli Stati Uniti.

“Mi piace davvero essere qui”, dice. “Così sono entrato nell'esercito per aiutare le persone perché voglio aiutare le persone. È una delle mie… alcuni direbbero cattive abilità. Ma aiutare le persone è la cosa più grande che posso fare.

L'accusa di Schultz arriva tre giorni dopo che i pubblici ministeri federali hanno annunciato accuse contro un altro membro del servizio per aver divulgato informazioni riservate.

I pubblici ministeri hanno affermato che David Franklin Slater, 63 anni, un tenente colonnello dell'esercito in pensione con un nulla osta di sicurezza top-secret presso il comando strategico degli Stati Uniti, ha inviato informazioni riservate sulla guerra in Ucraina a un uomo che si fingeva una donna ucraina in un appuntamento all'estero. Sito web.

Slater deve affrontare un'accusa di cospirazione per divulgare informazioni sulla sicurezza nazionale e due accuse di divulgazione non autorizzata di informazioni sulla sicurezza nazionale. Se condannato per tutte le accuse, rischia fino a 30 anni di carcere e una multa fino a 750.000 dollari.