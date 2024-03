La New York Community Bank sta cercando di rassicurare i mercati dopo il piano di salvataggio da 1 miliardo di dollari

Un nuovo gruppo dirigente della New York Community Bank sta rassicurando gli investitori dopo che la banca in difficoltà ha annunciato un’iniezione di liquidità di 1 miliardo di dollari guidata dall’ex segretario al Tesoro Steven Mnuchin. Le azioni della banca colpita sono balzate giovedì dopo che i dirigenti hanno fornito agli investitori nuove informazioni sulle condizioni della società e dettagli sul piano di salvataggio annunciato il giorno precedente.

Nell'ultimo mese, i depositi della banca sono diminuiti di oltre 4 miliardi di dollari, ovvero del 7%, hanno affermato i leader dell'azienda, tra cui Joseph Oetting, dirigente bancario di lunga data e stretto alleato di Mnuchin che ha assunto la carica di amministratore delegato questa settimana. Hanno anche annunciato un taglio dei dividendi, il secondo quest’anno, a solo un centesimo per azione.

Il bilancio della banca sarà “rafforzato” dall'infusione di liquidità, così come da una revisione completa del consiglio di amministrazione e dai piani per ridurre l'esposizione del principale finanziatore al fragile mercato delle proprietà commerciali, ha detto Otting in una chiamata con analisti e investitori. Abbiamo diverse leve che possiamo usare”, ha aggiunto. “Ritiratele se necessario mentre continuiamo a rafforzare le fondamenta”.

Giovedì il prezzo delle azioni della banca è salito di oltre il 10%, per poi stabilizzarsi con un guadagno del 7%. Tuttavia, ciò ha fatto scendere il titolo di circa il 60% dall’inizio dell’anno, mentre la banca è inciampata da una crisi all’altra, segnalando svalutazioni per miliardi di dollari e sollevando preoccupazioni sull’accuratezza dei suoi rapporti finanziari passati. Le azioni della banca sono aumentate e le agenzie di rating del credito hanno declassato le sue obbligazioni.