Un gigantesco pezzo di spazzatura della stazione spaziale si scontrerà con la Terra questo fine settimana

Una piattaforma cargo da 2,9 tonnellate, utilizzata per una missione critica di aggiornamento della batteria sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), si sta avvicinando alla fine del suo viaggio e si prevede che rientrerà nell'atmosfera terrestre nei prossimi giorni.

Portare fuori la spazzatura (nello spazio)

La piattaforma, lanciata dalla Stazione Spaziale Internazionale nel marzo 2021 dall'affidabile Canadarm2, rischia la distruzione imminente nell'atmosfera terrestre dopo tre anni di servizio al suo scopo in un importante progetto di sostituzione delle batterie sulla stazione. Secondo l'astronomo di Harvard-Smithsonian Jonathan McDowell, la billetta “non brucerà completamente al ritorno: circa mezza tonnellata di frammenti raggiungerà probabilmente la superficie terrestre”, afferma McDowell. maschio Su X.

È la fine del percorso orbitale Il pezzo di spazzatura spaziale più pesante della Stazione Spaziale Internazionale, che gradualmente cadeva verso terra come una mosca risucchiata nel lavello della cucina. Secondo McDowell, il rientro previsto della piattaforma cargo nell'atmosfera terrestre avverrà tra l'8 marzo alle 7:30 ET e il 9 marzo alle 3:30 ET. Il luogo esatto del rientro non è noto.

Il pallet era “l'oggetto più grande – per massa – mai lanciato dalla Stazione Spaziale Internazionale: 2,9 tonnellate, più del doppio della massa del primo serbatoio del sistema di servizio dell'ammoniaca lanciato dall'astronauta Clay Anderson durante la missione STS-118 nel 2007”. La portavoce della NASA Leah Cheshire ha detto a Gizmodo nel marzo 2021 che la piattaforma si trovava a circa 265 miglia (427 chilometri) sopra la superficie terrestre quando è stata lanciata.

Il viaggio del pallet è iniziato con una missione per aggiornare il sistema energetico della Stazione Spaziale Internazionale. Nel maggio 2020, una nave mercantile giapponese ha attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale, consegnando una piattaforma di attrezzature delle dimensioni di un SUV per aiutare gli astronauti a sostituire le vecchie batterie al nichel-idrogeno con nuove e più efficienti batterie agli ioni di litio. Questo aggiornamento faceva parte di uno sforzo più ampio, culminato in una passeggiata nello spazio il 1° febbraio 2021 degli astronauti Mike Hopkins e Victor Glover. Questa missione comprendeva quattro missioni di rifornimento dal veicolo di trasporto spaziale H-II (HTV) giapponese, 13 diversi astronauti, 14 passeggiate spaziali e ha visto la sostituzione di 48 batterie al nichel-idrogeno con 24 batterie agli ioni di litio nel corso di sei anni. Queste batterie immagazzinano l'energia raccolta dai pannelli solari della stazione.

Il pallet esterno viene cotto da Canadarm2. immagine : NASA

Tuttavia, lo smaltimento incontrollato del pallet non rientrava nel piano originario. Ciò si è reso necessario a causa del programma delle passeggiate spaziali ancora disabilitato Il lancio di un razzo Soyuz è fallito nel 2018Ciò ha costretto l'astronauta della NASA Nick Hague e l'astronauta del Roscosmos Alexei Ovchinin a effettuare un atterraggio di emergenza nella steppa kazaka. Questo evento ha portato ad un arretrato di lavoro per lo smaltimento di queste apparecchiature. Normalmente, le vecchie batterie vengono collocate all'interno del veicolo HTV e scartate dalla ISS per bruciarsi al ritorno.

Tuttavia, alla fine del 2018, l’HTV è partito senza questa piattaforma di batterie a causa delle passeggiate spaziali riprogrammate. Con la missione di sostituzione della batteria in corso e senza l'arrivo previsto di altri HTV del vecchio modello (verranno sostituiti dal veicolo spaziale cargo HTV-X), è stata presa la decisione di smaltire il pallet in modo indipendente.

Il che ci porta al rientro sospeso e incontrollato. Rappresenta la conclusione di questa storia – presupponendo che i pezzi che cadono non feriscono nessuno o danneggiano alcuna proprietà – ma serve a ricordare le sfide e le complessità inerenti alla gestione e all'adattamento delle missioni spaziali.

