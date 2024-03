Jake Guentzel commercia “più vicino” tra il brusio dei pinguini e degli uragani

Jake Guentzel potrebbe rimanere nella Metropolitan Division anche se i Pittsburgh Penguins lo scambiassero.

L'ala dei Carolina Hurricanes Michael Bunting è stato graffiato giovedì sera per “motivi commerciali”, secondo il Daily Mail. un gruppo.

Secondo Elliott Friedman di Sportnet, il graffio di Ponting potrebbe essere correlato allo scambio degli Hurricanes con Guentzel.

Il direttore generale dei Penguins Kyle Dubas aveva precedentemente firmato Bunting come free agent con i Toronto Maple Leafs.

Gli Hurricanes non sono gli unici a cercare di scambiare l'ala dei Penguins. Anche i New York Rangers sono “molto coinvolti nei colloqui di Guentzel”, secondo Vince Z. Mercogliano di USA Today.

Secondo quanto riferito, i Carolina Hurricanes, i Vegas Golden Knights, i Vancouver Canucks e i Florida Panthers avrebbero espresso interesse per Guentzel, Per Mercogliano e David Pagnotta dal quarto periodo.

Pagnotta ha aggiunto che la trattativa a Guentzel “si avvicina”.

Prima di saltare le ultime 10 partite dei Penguins per un infortunio alla parte superiore del corpo, Guentzel giocava con una media punti a partita con 22 gol e 30 assist in 50 partite.

Guentzel è all'ultimo anno di un contratto AAV da 6 milioni di dollari in scadenza e probabilmente otterrà un aumento sul suo prossimo accordo. Tutte le operazioni devono essere completate entro le 15:00 EST di venerdì.

Guentzel è tornato agli allenamenti dei Penguins giovedì con una maglia a pieno contatto per la prima volta da quando ha subito l'infortunio infezione Durante la sconfitta di San Valentino contro i Florida Panthers.

Ciò significa che chi lo manterrà sarà probabilmente disponibile per i playoff a fine stagione. Ciò potrebbe essere un enorme impulso per squadre come Rangers, Hurricanes e Golden Knights, che siedono ciascuna in un posto di playoff in vista della scadenza commerciale.

Nel frattempo, giovedì i Penguins sono sulla buona strada per portarsi a otto punti e sono due squadre fuori dall'ultimo posto Wild Card in Oriente.

I Penguins sperano in una rapida inversione di tendenza per incassare l'ultima stagione dell'attuale contratto di Sidney Crosby nel 2024-25, quindi stanno cercando prospettive per scelte al draft in uno scambio, secondo Sportsnet. Elliot Friedman.

Questo potrebbe essere un problema per i Rangers che potrebbero raggiungere un accordo con Dubas.

I Rangers sono disposti a rinunciare a una scelta al primo turno del 2025 in uno scambio, ma sono riluttanti a offrire i migliori candidati Gabe Perreault e Brennan Osman, secondo Emily Kaplan di ESPN (h/t) Yahoo Sport.)

Perreault, una scelta al primo turno del 2023, rimarrà probabilmente un “no duro”, secondo Mercogliano.

Tuttavia, Mercogliano ha ipotizzato che il direttore generale dei Rangers Chris Drury potrebbe essere disposto a prendere in considerazione uno scambio che coinvolga Osman, che ha 36 punti in 48 partite con l'Hartford Wolf Pack dell'AHL in questa stagione.

Guentzel, che ha trascorso gran parte della sua carriera in NHL di otto stagioni nella prima linea dei Penguins insieme a Crosby, ha 219 gol e 466 punti in 503 partite in carriera.