Dragon's Dogma 2 Creator's Game è ora disponibile su PS5, passando al gioco completo

aggiornare: Per tua informazione, il creatore del personaggio è ora disponibile su PS5. Puoi trovarlo attraverso la pagina Dragon's Dogma 2 sul PS Store. La sua dimensione è di 4,4 GB.

Storia originale: Capcom sta lanciando lo strumento di creazione del personaggio di Dragon's Dogma 2 come download gratuito su PS5 ed è disponibile oggi. Potrai scolpire fino a cinque Arisen (il tuo personaggio principale) e cinque Master Pawns (il tuo compagno costante durante l'avventura). Naturalmente potrete trasferire queste creazioni nel gioco completo quando verrà lanciato il 22 marzo.

Se sei il tipo che passa ore a creare il protagonista perfetto, potresti voler anticipare il programma e provare questo costruttore di personaggi. Vale anche la pena notare che non devi giocare come un essere umano in Dragon's Dogma 2. C'è una nuova razza, conosciuta come Uominibestia – che sono fondamentalmente grandi felini – che puoi anche reincarnare.

Sfortunatamente, non si sa ancora una demo vera e propria per Dragon's Dogma 2. Si vociferava da un po', ma iniziamo a pensare che le presunte fughe di notizie si riferissero effettivamente a questo creatore di personaggi.

Al momento in cui scriviamo, Creator non è ancora disponibile per il download su PS5, ma aggiorneremo questo articolo una volta rilasciato.

