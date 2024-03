BAFTA Games Awards 2024: Baldur's Gate 3 e Spider-Man migliori riconoscimenti

Scritto da Tom Gerkin

Reporter di tecnologia

7 marzo 2024, 14:36 ​​GMT Aggiornato 1 ora fa

Commenta la foto, Peter Parker e Miles Morales sono in corsa per i BAFTA Games Awards

Baldur's Gate guida 3 nomination ai Bafta Games Awards di quest'anno per un totale di 10.

Oltre ad essere nominati per il miglior gioco, gli attori dietro i famosi personaggi Karlach e Astarion sono tra quelli nominati per i premi individuali.

Il blockbuster di Sony Spider-Man 2 ha ricevuto nove nomination, seguito da Alan Wake 2 con otto.

Altrove, ci sono sei nomination sia per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che per Star Wars Jedi: Survivor.

Quest'anno sarà il 20° anniversario della premiazione – una delle serate più prestigiose nel calendario dell'industria dei giochi – e avrà luogo l'11 aprile 2024.

Samantha Burt, nominata per la sua interpretazione di Karlach in Baldur's Gate 3, ha detto che è stato “assolutamente incredibile” poter beneficiare del premio Performance in a Leading Role.

“È bello essere notati e ci sono state così tante grandi esibizioni quest'anno”, ha detto.

“Che risultato, e con così tanti di noi anche in questa categoria, sono così felice per tutti.

“Di coloro che non ci sono riusciti, mi vendicherò di tutti loro!”

Competeranno nella categoria Miglior gioco insieme a Spider-Man 2, con Alan Wake 2, Super Mario Bros Wonder e la sorpresa Dave the Diver che comporranno i giochi in lizza per il primo premio.

“Il 2023 passerà probabilmente alla storia come uno degli anni migliori per l'uscita di nuovi videogiochi”, ha affermato Tara Saunders, presidente del BAFTA Games Committee.

“C’è stato un flusso costante di lavori nuovi, creativi e fantasiosi presentati da alcuni degli sviluppatori migliori e più brillanti del settore.

“Non so cosa ci fosse nell'aria, ma c'è della magia lì.”

10 – Porta di Baldur 3

9- Spider-Man di Marvel 2

8-Alan Wake 2

6 – The Legend of Zelda: Le lacrime del regno

6 – Star Wars Jedi: Sopravvissuto

5- Dave il subacqueo

5- Corsa all'Hi-Fi

Giochi classici del 2023

Fonte immagine, Giochi di tango Commenta la foto, La precedente esclusiva Microsoft Hi-Fi Rush, annunciata per PlayStation 5, è tra i candidati

I premi vengono decisi da giurie appositamente selezionate, ma a differenza degli anni precedenti, i premi Miglior gioco e Miglior gioco britannico vengono votati da oltre 1.200 membri Bafta, professionisti con anni di esperienza di gioco.

Avranno il difficile compito di scegliere i vincitori in un anno che ha visto i giocatori solo l'imbarazzo della scelta.

Oltre al premio per il miglior gioco, è stato nominato nelle categorie Risultati musicali e artistici ai Bafta Games Awards e cinque dei suoi artisti possono beneficiare di maschere d'oro individuali.

“Siamo estremamente soddisfatti dell'intero team che ha contribuito a dare vita a Baldur's Gate 3 e del prestigioso riconoscimento che deriva da queste nomination per tutte le otto categorie”, ha dichiarato alla BBC il direttore del gioco Swen Finke.

“È una forza molto motivante che ci aiuta ad andare avanti con maggiore entusiasmo”.

Spider-Man ha tre doppiatori in competizione per premi individuali, ed è anche nominato nelle categorie Game Design e Risultati tecnici.

Competerà con Zelda in queste due categorie, mentre il gioco Nintendo ha ricevuto anche nomination per i Music and Audio Achievement Awards.

Commenta la foto, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il seguito del gioco Breath of the Wild del 2017.

La competizione per il premio per il miglior gioco potrebbe essere limitata a Baldur's Gate, Zelda e Spider-Man, ma i BAFTA sono già noti per aver riservato una o due sorprese in passato, e i premi dell'anno scorso non hanno fatto eccezione.

Nel 2023, il gioco indipendente Vampire Survivors ha suonato il campanello, mentre il titolo misterioso What Remains of Edith Finch ha vinto nel 2018.

Ciò significa che gli sviluppatori di Dave the Diver potrebbero avere motivo di sperare che il loro inaspettato successo nella pesca e nella gestione di ristoranti di sushi possa far vincere loro il grande premio.

Nel frattempo, gli studi di tutto il Regno Unito sono nominati per la categoria Miglior gioco britannico, con Bytten Studio con sede a Brighton nominato per il premio Cassette Beasts e lo studio scozzese Sad Owl nominato per il premio Viewfinder.

“È davvero stimolante vedere che nelle categorie del game design, dei primi giochi e dei giochi oltre l'intrattenimento, c'è una forte presenza di titoli indipendenti, come Tchia, Cocoon e Venba”, ha affermato Sophie Smart, direttore del prodotto presso l'editore britannico No. Più robot.

“Dimostra davvero che, nonostante le difficoltà che l'industria sta affrontando in questo momento a causa dei licenziamenti, c'è ancora un profondo apprezzamento per i giochi realizzati da tutti i tipi di team, ed è bello vedere che i BAFTA lo riconoscono.”

Fonte immagine, Studio Byten Commenta la foto, Cassette Beasts ha ricevuto una valutazione “Molto positiva” sulla piattaforma di distribuzione del gioco Steam

Altrove, Nadji Jeter e Yuri Lowenthal hanno ottenuto riconoscimenti per le loro interpretazioni nei panni di Miles Morales e Peter Parker in Spider-Man 2.

Mentre Amelia Tyler, Neil Newburn, Samantha Burt, Andrew Wincott e Tracy Wiles sono i cinque nominati per le loro interpretazioni in Baldur's Gate 3.

“La cosa interessante delle categorie performance è che si vedono attori affermati come Ralph Ineson (Cid in Final Fantasy Il contenuto di Emma è brillante.

“11 dei 12 candidati per la prima volta, li mostriamo e li celebriamo per la prima volta.”