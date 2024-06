Apple sta aggiornando la sua app Mac Chess per la prima volta dal 2012

Mentre Apple ha elogiato il suo impegno verso un’intelligenza artificiale non invasiva durante la conferenza annuale degli sviluppatori, il produttore di iPhone ha trascurato di rivelare un importante aggiornamento in arrivo per la prossima evoluzione del suo sistema operativo Mac: macOS Sequoia.

insieme a Mirroring iPhone e riepiloghi AI di Safarii primi ad adottare la beta di macOS 15 affermano di aver scoperto il primo aggiornamento di Mac Chess di Apple dal 2012.

Piace 9to5Mac È stato riferito per la prima volta che Apple ha aggiornato l’ultima volta la sua app di scacchi dodici anni fa, quando ancora chiamava grandi felini le sue versioni per Mac. Con sistema operativo Vecchio post su AppleInsider. Secondo AppleInsider, l’aggiornamento dell’app del 2012 appariva così.

Immagine dello schermo : AppleInsider

L’anno successivo, Apple lo disse A corto di grandi felini Ha iniziato a denominare gli aggiornamenti Mac con i nomi dei luoghi “d’ispirazione” della California. Negli anni successivi, Apple ha mantenuto la sua app di scacchi integrata, ma fino ad ora ha trascurato di aggiornarla.

Immagine dello schermo : 9to5Mac

L’ultima versione di Chess per Mac presenta pezzi più luminosi e realistici, nonché uno sfondo strutturato e sfumato. Tuttavia, 9to5Mac ha riferito che il gioco rinnovato include meno funzionalità. L’aggiornamento avvia specificamente a Un’opzione per il tema dell’erba dall’aspetto piuttosto audaceanche se è tecnicamente possibile che Apple abbia altri cambiamenti in arrivo nell’app prima che macOS Sequoia esca dalla beta e veda un rilascio più ampio.