Azioni globali sull’orlo dei massimi storici: i mercati chiudono

(Bloomberg) – Le azioni globali hanno raggiunto livelli record mentre i trader sono diventati sempre più fiduciosi che la Federal Reserve sia sulla buona strada per attuare i suoi primi tagli dei tassi di interesse in più di quattro anni.

I più letti da Bloomberg

L’indice MSCI All Country World è aumentato dello 0,1%, scambiando vicino alla chiusura record di tutti i tempi il 16 luglio. L’indice europeo Stoxx 600 avanza dello 0,5% dopo che Deutsche Bank AG ha previsto risultati incoraggianti per il terzo trimestre. I futures sull’S&P 500 sono saliti dello 0,2%.

Le crescenti aspettative per i tagli dei tassi negli Stati Uniti hanno cancellato i cali del mercato all’inizio di agosto, alimentati dai timori di recessione negli Stati Uniti e da un rapido allentamento dei carry trade sullo yen. Ora, gli investitori stanno rivolgendo la loro attenzione al discorso del presidente della Federal Reserve Jerome Powell venerdì al Jackson Hole Economic Forum per ulteriore prova dell’imminente taglio di settembre.

Gli operatori sono tornati a 100 punti base per l’allentamento quest’anno dopo che le revisioni salariali e i verbali della Fed hanno successivamente rafforzato la tesi a favore di tassi più bassi. Dopo quattro giorni di ribasso, giovedì il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è salito di due punti base al 3,82%. Il dollaro viene scambiato in modo piatto.

“Siamo stati lunghi sui Treasury ormai da una settimana: la situazione è stata tranquilla e i rendimenti potrebbero scendere da qui in poi”, ha affermato Matt Amis, direttore degli investimenti di Abrdn Investment Management Ltd. “Jackson Hole ovviamente sta aspettando tutto il mercato. Powell vuole disperatamente tagliare e non sappiamo perché voglia abbassare l’attuale prezzo di mercato per settembre.

In Europa, i dati hanno mostrato un quadro contrastante per l’economia della regione, nonostante la spinta a sorpresa derivante dalle Olimpiadi di Parigi.

I servizi francesi sono cresciuti al ritmo più veloce in oltre due anni, mentre il PMI composito in Germania ha aggiunto evidenza che la ripresa del paese sta vacillando. Le aziende del settore privato britannico hanno registrato la crescita più forte in quattro mesi con il raffreddamento delle pressioni sui prezzi.

Nel frattempo, il governatore della Banca del Giappone Kazuo Ueda si trova ad affrontare un intenso esame del mercato quando si rivolge ai legislatori venerdì dopo che i segnali aggressivi della banca centrale hanno contribuito alle turbolenze del mercato globale all’inizio di questo mese.

Sul fronte delle notizie aziendali, le azioni di Deutsche Bank sono aumentate di oltre il 3%. L’istituto di credito ha dichiarato di aspettarsi un aumento di 430 milioni di euro (479 milioni di dollari) dell’utile ante imposte nel terzo trimestre dopo aver raggiunto accordi con più di 80 querelanti in una controversia di lunga data.

Punti salienti di questa settimana:

Giovedì la BCE pubblicherà un resoconto della decisione sui tassi di luglio

Domande iniziali di disoccupazione negli Stati Uniti, vendite di case esistenti, PMI globale S&P, giovedì

CBI giapponese, venerdì

Venerdì Kazuo Ueda della BOJ parteciperà alla sessione speciale del parlamento giapponese per discutere dell’aumento di luglio

Vendite di case nuove negli Stati Uniti, venerdì

Jerome Powell parlerà a Jackson Hole venerdì

La storia continua

Alcuni movimenti chiave nei mercati:

Azioni

I futures S&P 500 salgono dello 0,2% alle 7:32 ora di New York

I futures Nasdaq 100 salgono dello 0,3%

Il futuro del Dow Jones Industrial Average non è cambiato molto

Lo Stoxx Europe 600 è salito dello 0,5%

L’indice MSCI World è rimasto poco cambiato

Monete

L’indice Bloomberg Dollar Spot è salito dello 0,2%

L’euro è sceso dello 0,1% a 1,1134 dollari

La sterlina britannica è salita dello 0,1% a 1,3109 dollari

Lo yen giapponese è sceso dello 0,6% a 146,04 per dollaro

Criptovalute

Il Bitcoin è rimasto poco cambiato a 61.221,39 dollari

Ether è salito dello 0,2% a 2.636,9 dollari

Obbligazioni

Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è salito di tre punti base al 3,83%

Il rendimento del decennale tedesco è salito di quattro punti base al 2,23%

Il rendimento del decennale britannico è salito di quattro punti base al 3,93%

materiali

Il greggio West Texas Intermediate è cresciuto dello 0,5% a 72,32 dollari al barile.

L’oro spot è sceso dello 0,4% a 2.502,94 dollari l’oncia

Questa storia è stata prodotta con l’aiuto di Bloomberg Automation.

–Con l’assistenza di Winnie Hsu, Mia Glass, Abhishek Vishnoi, David Ingles, Yvonne Mann e Chiranjeevi Chakraborty.

(Una versione precedente della storia è stata corretta il giorno in cui Ueda ha incontrato i legislatori.)

I più letti da Bloomberg Businessweek

©2024 Bloomberg LP