Putin afferma che le forze ucraine hanno tentato di attaccare la centrale nucleare di Kursk Notizie della guerra tra Russia e Ucraina

Il leader russo non ha fornito alcuna prova a sostegno delle sue affermazioni, ma ha affermato che l’Agenzia internazionale per l’energia atomica è stata allertata.

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che le forze ucraine hanno tentato di attaccare la centrale nucleare di Kursk in un raid notturno.

Il leader russo non ha fornito alcuna prova a sostegno di questa affermazione, ma ha detto giovedì che Mosca ha informato dell’incidente l’Agenzia internazionale per l’energia atomica delle Nazioni Unite.

L’Ucraina non ha risposto alle accuse della Russia.

“Il nemico ha tentato di attaccare la centrale nucleare di notte e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica è stata informata”, ha detto Putin in una riunione del governo trasmessa in televisione.

La dichiarazione di Putin è arrivata mentre le forze ucraine continuavano a combattere in Russia per più di due settimane dopo aver lanciato un’ambiziosa offensiva transfrontaliera, che è diventata un imbarazzante grattacapo per Mosca.

Mentre gli obiettivi strategici dell’incursione ucraina a Kursk rimangono incerti, il presidente Volodymyr Zelenskyj ha affermato giovedì che l’attacco fa parte degli sforzi per porre fine alla guerra a condizioni accettabili per l’Ucraina.

Zelenskyj ha detto durante una visita nella regione settentrionale di Sumy, dove le sue forze hanno lanciato il loro attacco a sorpresa contro la Russia, che l’esercito ucraino ha preso il controllo di un altro villaggio russo e ha catturato altri prigionieri di guerra.

Gli analisti hanno affermato che i raid sul territorio russo fornirebbero anche un notevole impulso morale all’Ucraina durante la guerra.

Gli scontri sono scoppiati tra le forze russe e ucraine a circa 30 chilometri dalla centrale nucleare di Kursk, spingendo Rafael Grossi, direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, a chiedere moderazione ad entrambe le parti il ​​9 agosto.

Il governatore ad interim di Kursk, Alexei Smirnov, ha detto a Putin che l’impianto, che comprende quattro reattori nucleari dell’era sovietica, rimane “stabile”.

Questa non è la prima volta che Ucraina e Russia si scambiano accuse di attacchi sconsiderati agli impianti nucleari da quando la Russia ha lanciato l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022.

Le forze russe hanno preso temporaneamente il controllo della centrale abbandonata di Chernobyl, nel nord dell’Ucraina, nel 2022, una mossa che l’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha criticato all’epoca come “estremamente pericolosa”.

Le forze russe controllano anche la centrale nucleare di Zaporizhzhya in Ucraina e hanno accusato l’Ucraina di aver lanciato attacchi “gravi” di droni nell’area circostante la più grande centrale nucleare d’Europa. Kiev ha negato queste accuse, definendole “false”.