‘Ballando con le stelle’: Lynne Goodman lascerà dopo la stagione 31 come giudice

Lynn Goodmansedetevi Ballando con le stelle Il podio sarà occupato da una nuova persona nella stagione 32.

Goodman, che da allora fa parte della serie di quiz sulla realtà Inizialmente, ha annunciato durante le semifinali di lunedì che si sarebbe dimesso dopo l’attuale 31esimo ciclo.

“Sono stato con lo spettacolo da quando è iniziato nel 2005, ed è stato un piacere far parte di uno spettacolo così straordinario”, ha condiviso Goodman con una standing ovation dal pubblico in studio. “Ma ho deciso di trascorrere più tempo con i miei nipoti e la mia famiglia in Gran Bretagna. Non posso ringraziarvi abbastanza, paese mio Ballando con le stelle famiglia. È stata una grande esperienza per me e non vedo l’ora che arrivi il prossimo fine settimana.Vai qui per un riepilogo completo delle semifinalicompresi i risultati della doppia esclusione.)

Goodman ha servito danzaPresidente della giuria sin dalla prima stagione e ha partecipato a tutte le stagioni tranne due durante i 17 anni dello spettacolo, avendo saltato le stagioni 21 e 29. Oltre alle squadre principali Carrie Ann Inaba e Bruno Tonioli, che erano anche con danza Fin dall’inizio, Goodman è stato affiancato in passerella dai fratelli e coreografi Julianne Hough e Derek Hough.

Ballando con le stelleIl finale della stagione 31 andrà in onda in diretta lunedì 21 novembre alle 8/7c su Disney+, con lo spettacolo in onda per la prima volta questo autunno dopo un lungo allontanamento dalla ABC.