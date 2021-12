Baltimore Ravens QB Tyler Huntley confermato domenica con infezione Govt-19

Owings Mills, M.D. – In una battaglia cruciale per il primo posto nell’AFC North, i Baltimore Ravens non hanno altra scelta che lanciare il quarterback che hanno firmato 10 giorni fa.

Josh JohnsonIl viaggiatore 35enne inizierà la partita di domenica a Cincinnati Bengals Tyler Huntley Secondo una fonte, sabato il Covid-19 è risultato positivo. Johnson Ravens firmò con la squadra di allenamento dei New York Jets il 15 dicembre.

Johnson, che non ha iniziato nessuna partita per tre anni, è un vero antipasto in quanto è l’unico quarterback sano nella lista di Baltimora. Lamar Jackson Non si è allenato per due settimane dopo essersi infortunato alla caviglia 24-22 a Cleveland il 12 dicembre. Chris Streveler, Ravens Training Team Quarterback, inserito nella lista Reserve / Covit-19 giovedì.

I Ravens hanno annunciato che Jackson, che è elencato come discutibile, non si è recato a Cincinnati con la squadra. Bunder Sam Koch Considerato il periodo di emergenza dei Ravens. Un’altra opzione è rinnovare la firma Kenji Bahar, Un novellino di Monmouth che è stato l’ultimo con i Ravens il mese scorso.

I Ravens si rivolgono a Johnson mentre le loro speranze di vincere l’AFC North sono tutte in linea. Secondo il Football Power Index di ESPN, se vincono a Cincinnati, il Baltimore AFC North ha il 67% di possibilità di vincere. Se perdono contro i Bengals, le loro possibilità di catturare i Ravens saranno ridotte all’8,5%.

Da quando è stato annunciato che Johnson sarebbe partito, i Ravens sono andati 7 punti da 3 punti dietro.

Johnson ha un record di carriera di 1-7 come titolare. Nei suoi sette anni di carriera nella NFL, ha completato il 56,5% dei passaggi per 1.966 yard. Johnson ha lanciato 11 touchdown e 15 intercetti per il suo punteggio di passaggio di 67,1.

I Ravens dovrebbero lanciare Huntley per la seconda settimana consecutiva. Dopo essere diventato il primo giocatore dei Ravens a registrare più passaggi da touchdown e run da touchdown in una singola partita, Huntley ha raccolto i rappresentanti della prima squadra in allenamento mercoledì e giovedì. Ma Huntley si è seduto in pratica venerdì con una malattia e poi è risultato positivo il giorno dopo.

Huntley è il 18esimo giocatore di Baltimora a risultare positivo al Covit-19 negli ultimi 12 giorni.

Quando gli è stato chiesto giovedì cosa stesse facendo per mitigare una possibile epidemia, Huntley ha detto: “Dobbiamo continuare a seguire il protocollo. [as] Ora più che mai, continua a indossare le nostre mascherine [stay] Distanza sociale. I Ravens fanno un ottimo lavoro qui. Abbiamo aggiunto diverse parti dell’edificio per mantenerlo spazioso [virtual] Fai ciò che dobbiamo fare nelle riunioni e nella costruzione, pur essendo in grado di proteggerci. Quindi i Ravens, la NFL, faranno un buon lavoro e sento che sta andando bene”.

Uno dei motivi per cui l’allenatore John Harbaugh ha citato per aver ingaggiato Johnson è stato il numero crescente di casi di COVID-19 nella lega.

Questa è la seconda volta in 14 stagioni dell’allenatore John Harbaugh che Baltimora ha schierato tre quarterback iniziali in una sola stagione. Nel 2015 hanno avuto inizio i Ravens Joe Flacco, Matt Schaub, Jimmy Clausen e Ryan Mallett sono finiti 5-11, che è stata la peggiore stagione di Harbaugh a Baltimora.

Johnson ha già giocato una partita sotto Harbaugh. Ha allenato il fratello di John, Jim Harbaugh, all’Università di San Diego dal 2004 al 2006.

La rete NFL ha annunciato per la prima volta che era nell’elenco Huntley Balance / Covid-19.