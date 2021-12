Imballatori vs. Punteggio Browns: Green Bay ferma Cleveland usando quattro Baker Mayfield INT

I Cleveland Browns hanno quasi compiuto il miracolo di Natale, ma alla fine i Green Bay Packers sono sopravvissuti con una vittoria per 24-22 e hanno migliorato il loro record di 12-3.

Quando i Browns persero il vantaggio, i Packers furono attaccati in modo innaturale nel secondo tempo. Baker Mayfield ha lanciato quattro scelte nel gioco, tre delle quali nel primo tempo, ed è stato diverso.

Nick Soup e D’Ernest Johnson si sono ripresi da un deficit di 12-12, e sono stati superati da una corsa tagliata dal lato destro della linea. In due minuti di allenamento hanno avuto la possibilità di guidare un field goal vincente e Chapin li ha portati vicino al centrocampo dopo diverse vittorie forti, ma Mayfield ha lanciato due passaggi consecutivi incompleti prima di essere eliminato da Douglas. Packers Corner avrebbe potuto scappare catturando il wide receiver Donovan Peoples-Jones.

I Browns hanno avuto diverse possibilità di aggiungere punti all’inizio della partita, ma un punto extra mancato, un intercetto fuori dalla zona rossa e un calzino prematuro li hanno frantumati. Alla fine, quei punti che hanno lasciato sul campo sono diventati più preziosi.

Aaron Rodgers divenne il leader di tutti i tempi dei Packers nei passaggi da touchdown dopo il primo intercetto di Mayfield, rompendo il pareggio di Alan Lazard con Brett Favre nel punteggio di 11 yard. Ha poi trovato Davenport Adams per due touchdown extra, e la differenza reti di 32 yard nel terzo quarto di Mason Crosby era diversa.

Perché i Packers hanno vinto?

Rodgers & Co. ha convertito tre vendite del primo semestre a 21 punti. Dopo ogni interruzione di Mayfield, i Packers batterono cinque giocate a 53 yard e un touchdown, 10 a 78 yard e un touchdown e nove a 49 yard e un touchdown. Questo era tutto il punteggio necessario per il Green Pack, tuttavia il field goal dei Packers nella corsa di apertura del secondo tempo si è concluso con un vero e proprio punteggio vincente.

Perché Browns ha perso?

Ci sono alcune partite in cui è difficile dire perché una squadra ha vinto e l’altra ha perso. Questo non è uno di loro. I Browns hanno fallito perché il loro quarterback ha lanciato quattro intercettazioni rompischiena e ha inventato alcune pessime scuse, e non c’è stata risposta al loro secondo classificato Down Day Adams. A volte la spiegazione è troppo semplice.

Punto di svolta

I Browns iniziarono la partita con un efficiente touchdown drive di cinque partite e 75 yard. Hanno fermato i panettieri nel loro primo possesso e hanno forzato una palla. Ma dopo che Mayfield è stato eliminato nella prima partita del drive successivo, Rodgers ha fatto Downfield per il touchdown.

I Browns hanno avuto l’opportunità di rispondere al drive con il proprio punteggio, e si sono lasciati cadere in campo e fuori dalla zona rossa. È stato allora che Mayfield ha lanciato la seconda intercettazione della notte.

È stato un brutto tiro. Mayfield non è entrato perché la tasca era piena di fango davanti a lui, e il tiro è andato oltre la testa di Jarvis Laundry e nelle mani di Sandon Sullivan. I Packers torneranno in campo per un touchdown, allungando il vantaggio a cui non si sono mai arresi.

Evidenzia il gioco

La combinazione quarterback-ricevitore bianco non è migliore nel lavorare lateralmente rispetto a Rodgers e Adams. Sono stati agganciati per lanciare un’oltraggiosa spallata nel secondo quarto – hanno reso il gioco molto più facile che guardare qualsiasi attività.

Come hanno notato Joe Buck e Troy Aigman durante la trasmissione, “non c’è niente che tu possa fare per quel tipo di precisione”. Un paio di giocatori d’élite agiscono al culmine dei loro poteri e fanno ciò che sanno fare meglio in un grande momento. Non puoi fermarti.

Qual è il prossimo

Green Bay detiene il primo posto nella NFC e, se vince, riceverà sia un premio per il primo round che un vantaggio in casa durante i playoff della conferenza. La prossima partita per i Bakers è una partita casalinga contro i Vikings. Concludono la stagione con un viaggio a Detroit per giocare contro i Lions.

Cleveland è uscito dai playoff e ha bisogno di aiuto per entrare nei playoff. I Browns dovrebbero visitare gli Steelers la prossima settimana, prima di ospitare i Bengals nella 18a settimana.