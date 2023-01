Bengala vs. Aggiornamenti live di Chiefs: KC guida 10 nel gioco del titolo AFC

È tempo di rivincita a Kansas City Joe Burro E questo Cincinnati Bengals prendilo Patrick Mahomes E questo Capi AFC Championship Game all’Arrowhead Stadium per la seconda stagione consecutiva.

Il vincitore avanza Super Bowl LVII in Arizona (12 febbraio, 18:30 ET su FOX e FOX Sports App), dove affronteranno Aquile di Filadelfia Ha preso giù San Francisco 49ers , 31-7nel precedente titolo NFC su FOX.

Ecco i punti salienti!

Cincinnati Bengals ai Kansas City Chiefs

Clark afferra Burrow

Franco Clark Terminando il drive di apertura dei Bengals, ha rovesciato Burrow per una perdita di 10 yard al terzo down, costringendo Cincinnati al punt.

L’ora di Travis

Non so quanto impatto abbia Travis Kelce Sarebbe entrato in campo domenica dopo essersi infortunato alla schiena durante l’allenamento di venerdì. Ciò non sembrava infastidirlo durante il drive di apertura di Kansas City, tuttavia, poiché ha lottato con una presa per 16 yard al terzo gioco dei Chiefs.

Molto difficile

Catario Tony è venuto Così vicino Per una presa da touchdown sul drive di apertura dei Chiefs. Tuttavia, Grab non è stato in grado di difendersi quando ha colpito il suolo, risultando in un passaggio incompleto.

Kansas City ha contestato il gioco, ma la chiamata è stata confermata sul campo. I Chiefs sono stati in grado di segnare tre punti sul drive, come Harrison Budger Il gioco successivo si è connesso su un field goal di 43 yard.

Scuse al contrario

La linea offensiva dei bengalesi ha faticato presto. Dopo aver concesso un terzo licenziamento sul primo drive, l’unità ha rinunciato ai licenziamenti nelle giocate consecutive sul secondo drive.

Willie K Il secondo down è arrivato sul secondo down per renderlo terzo e 18. Successivamente, la star dei Chiefs ha messo in scena una prestazione difensiva Chris Jones Ha portato il licenziamento nella giocata successiva, il suo primo licenziamento della postseason.

Trucco!

I Chiefs stavano muovendo di nuovo la palla lungo il campo nel loro secondo drive della partita. Quando sono entrati nel territorio del Bengala, Kelce ha preso un’altra prima presa. Ma subito dopo la presa, Kelce ha lanciato la palla a sinistra Jerick McKinnon. Il sorteggio non è stato pulito, ma McKinnon è caduto su di esso per assicurarsi che Kansas City mantenesse il possesso.

Isia Pacheco È entrato in end zone poche giocate dopo, ma il touchdown è stato cancellato dal tabellone a causa di una penalità in attesa. Quindi, dopo essere stati in vantaggio per 6-0 all’inizio del secondo quarto, i Chiefs si sono nuovamente accontentati di tre.

Una festa di quattro!

Giorgio Carloftis Li ha aiutati a ottenere il loro quarto licenziamento nei primi tre drive dei Bengals.

Fa male

Il tight end bengalese Hayden Hurst è andato vicino a salire con una presa da touchdown al terzo down. Il passaggio di Burrow per lui in end zone è passato attraverso le sue mani ed è caduto incompleto, dando a Cincy un tre e rendendolo un gioco 6-3.

Diretto da MVS

Marquez Valdez-Scandling Ha seguito il passaggio di Mahomes mentre correva dall’altra parte rispetto alla palla e ha tirato la 29esima presa, portando i Chiefs in profondità nel territorio del Bengala.

Travis T.D

I Chiefs volevano provarci al quarto e corto e il risultato ha dato i suoi frutti. Dopo che Mahomes ha guadagnato tempo arrampicandosi, ha trovato Kelce 1 contro 1 in end zone per il primo touchdown della partita, portandosi sul 13-3 alla fine del primo tempo.

Cattivo capo della tana

Burrow ha commesso un raro errore costoso poco prima dell’ammonizione di due minuti nel primo tempo, mettendo sotto pressione il suo ricevitore previsto. Jaylen Watson Il settimo rounder è stato il beneficiario di un’intercettazione per la seconda partita consecutiva, mettendo i Chiefs nel territorio del Bengala.

