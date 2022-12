Biden deve far fronte a crescenti pressioni per ritirare le accuse contro Julian Assange | Giuliano Assange

Il Amministrazione Biden Dopo quattro anni di implacabili attacchi giornalistici e legali sotto Donald Trump, ultimamente ha detto tutte le cose giuste sul rispetto di una stampa libera e vigorosa.

Il procuratore generale, Merrick Garland, questo autunno ha stabilito protezioni estese per i giornalisti. dire “Una stampa libera e indipendente è essenziale per il funzionamento della nostra democrazia”.

Ma la più grande prova della determinazione di Biden è la cella di prigione del fondatore di WikiLeaks a Londra. Giuliano Assange Dal 2019, gli Stati Uniti sono stati perseguiti ai sensi dell’Espionage Act, una legge secolare che non è stata precedentemente utilizzata per rilasciare informazioni riservate.

Se il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti perseguirà le accuse dell’era Trump contro il famigerato leaker, che ha fatto trapelare informazioni riservate sulle guerre in Iraq e in Afghanistan, Guantanamo Bay, la diplomazia degli Stati Uniti e la politica democratica interna prima delle elezioni del 2016, ci vorrà molto tempo. Un modo per stabilire se l’attuale amministrazione è disposta a rispettare i propri impegni di tutela della stampa.

Ora Biden deve affrontare una rinnovata spinta in patria e all’estero per far cadere il lungo processo di Assange.

Cinque importanti media di cui si fidava con segreti governativi, tra cui il Guardian e il New York Times, Inserito una lettera aperta La sua incriminazione all’inizio di questo mese “costituisce un pericoloso precedente” e minaccia di minare il Primo Emendamento.

Allo stesso tempo, i funzionari in Australia, dove Assange è cittadino di nascita, si sono incontrati con le loro controparti americane per fare appello per il suo rilascio. “La mia posizione è chiara ed è stata chiarita all’amministrazione statunitense: è ora che questa questione finisca”, ha dichiarato il primo ministro australiano Anthony Albanese al parlamento australiano alla fine del mese scorso.

In Brasile, intanto, il presidente eletto Luiz Inacio Lula da Silva ha chiesto la fine della “ingiusta prigionia” di Assange dopo un incontro. WikiLeaks Gli insegnanti premono per la sua libertà.

Alcuni dei difensori di Assange, che hanno attaccato il suo caso come una violazione del Primo Emendamento, affermano di sperare che il caso possa aver raggiunto un punto di svolta che potrebbe portare alla sua libertà.

“Questo caso è molto importante”, ha detto il professore di giurisprudenza della Columbia University Jameel Jaffer, che dirige il Knight First Amendment Institute dell’università. “In definitiva, trovo difficile credere che l’amministrazione Biden voglia che questo caso sia la sua eredità per la libertà di stampa. desiderio La sua eredità se continuano così. Mette in ombra tutto il resto quando si tratta di libertà di stampa.

Mentre continua a contestare la sua estradizione negli Stati Uniti davanti a una corte d’appello britannica, i funzionari del Dipartimento di Giustizia non hanno rivelato dove potrebbe portare il caso di Assange. Il Dipartimento di Giustizia ha rifiutato di commentare tutte le chiamate esterne per archiviare il caso, ma un funzionario, parlando a condizione di anonimato, ha detto che Garland “ha chiarito che seguirà la legge ovunque vada”. Casi presunti.

Nonostante tutte le pressioni esterne sul Dipartimento di Giustizia per archiviare il caso, “le regole interne annunciate da Garland in ottobre che vietano il sequestro di documenti e altre azioni investigative contro i mezzi di informazione che operano all’interno della giurisdizione delle notizie diventeranno un fattore importante, tranne che in limitate circostanze”, ha detto il dipartimento.

Le nuove regole sono nate da una revisione durata un anno a seguito di frequenti lamentele da parte di testate giornalistiche sulle tattiche intrusive utilizzate durante l’amministrazione Trump per raccogliere documenti dai giornalisti e indagare su fughe di notizie e pratiche di raccolta di notizie. Altre cose importanti.

Una questione centrale nell’ascesa alla fama di Assange è sempre stata se dovesse essere considerato un giornalista ai sensi del Primo Emendamento, come i suoi avvocati hanno a lungo sostenuto, o un segretario canaglia, come ha sostenuto il senatore repubblicano Ben Sasse del Nebraska. , “come sbocco per la propaganda straniera e … un nemico del popolo americano”.

Barry J Pollock, il principale avvocato di Assange negli Stati Uniti, ha dichiarato al Guardian: “I nuovi termini dovrebbero certamente avere qualcuno al più alto livello della magistratura che chiede a gran voce un nuovo sguardo al caso. Nuova politica” e “È questo il tipo di caso vogliamo continuare?”

“I tempi sono maturi per questo”, ha detto Pollock.

Assange è stato una figura polarizzante in tutto il mondo per più di una dozzina di anni, da quando WikiLeaks, il Guardian e il New York Times hanno iniziato a pubblicare e talvolta declassificare milioni di pagine di documenti raccolti dal governo. Whistleblowers e altre fonti. I suoi sostenitori lo hanno elogiato come un coraggioso rivelatore di verità, mentre i critici – per lo più all’interno della comunità dell’intelligence – lo hanno attaccato per il danno che le fughe di notizie hanno causato alle operazioni in corso.

Le prime importanti denunce del suo gruppo nel 2010 hanno documentato gli abusi e la cattiva condotta dell’esercito statunitense in Iraq e in Afghanistan, e ogni fuga di notizie successiva, dai cablogrammi segreti del governo agli strumenti di hacking della CIA, ha portato ad Assange più fama e attenzione.

Al di là delle massicce fughe di notizie, Assange è stato accusato di violenza sessuale in Svezia, accuse che secondo i pubblici ministeri svedesi sono state ritirate. Le prove non sono abbastanza forti. Per evitare la cattura, si è rifugiato nell’ambasciata ecuadoriana a Londra nel 2012 in base a un accordo che gli concedeva asilo politico. La CIA e l’amministrazione Trump erano così convinte dei segreti che aveva svelato che hanno discusso la possibilità di rapire Assange dall’ambasciata e assassinarlo. Rapporto dell’anno scorso da Yahoo News.

Joe Biden ha ripetutamente chiesto al Regno Unito di estradare il fondatore di WikiLeaks Julian Assange. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

Il Dipartimento di Giustizia, sotto Trump, ha presentato per la prima volta accuse penali contro Assange nel 2019 dopo che le autorità britanniche lo hanno arrestato e trascinato fuori dall’ambasciata. Assange, spettinato con una lunga barba bianca, urlò: “È illegale, non me ne vado.”

Il suo Dipartimento di Giustizia ha ripetutamente chiesto ai tribunali britannici di rinnovare la richiesta degli Stati Uniti di estradare Assange, a partire da due settimane dopo l’insediamento di Biden nel gennaio 2021. Dopo una lunga battaglia nei tribunali britannici, l’allora ministro dell’Interno Priti Patel ha approvato a giugno la richiesta di estradizione degli Stati Uniti, ma Assange ha presentato ricorso contro la decisione, affermando che “Il caso è perseguito e punito Per le sue opinioni politiche.

L’accusa di 18 conteggi di Assange è incentrata sull’accusa del 2019 per la pubblicazione di materiale militare e governativo riservato online da WikiLeaks. Solo una delle accuse accusa Assange di aiutare attivamente Manning a proteggere le informazioni riservate. In tal caso, i pubblici ministeri sostengono che Assange si sia offerto di aiutare Manning a decifrare una password per un sistema militare classificato, un tentativo fallito.

Manning è stato condannato a 35 anni di carcere per aver fatto trapelare segreti del governo prima che il presidente Barack Obama commutasse il resto della pena nel 2017. In un’udienza alla corte marziale del 2013, Manning Ha insistito sul fatto che non c’erano pressioni Per sequestrare qualsiasi materiale classificato dai sistemi informatici dell’esercito da WikiLeaks. “Le decisioni che ho preso per inviare documenti e informazioni a (WikiLeaks) e al sito Web sono state decisioni mie e mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni”, ha affermato Manning.

Le accuse contro Assange per aver ricevuto e rilasciato informazioni riservate, senza avere effettivamente alcun ruolo attivo nel rubarle, rappresentano “l’attraversamento del Rubicone legale”, ha affermato Jaffer della Columbia University. Questa è una minacciosa limitazione legale, ha detto ad Assange e a tutti i giornalisti.

“Questa è la prima volta che il governo degli Stati Uniti ha utilizzato l’Espionage Act per perseguire un editore, e le implicazioni sono enormi”, ha detto Jaffer. “Assange è stato accusato delle azioni che i giornalisti compiono ogni giorno e che i giornalisti devono compiere ogni giorno per informare il pubblico. Ciò avrà implicazioni drammatiche per il giornalismo di sicurezza nazionale”.