I prezzi del petrolio si sono stabilizzati dopo essere scesi in quanto un’economia debole ha compensato i rischi di offerta

Il petrolio è sceso per quattro delle ultime cinque settimane

Con la chiusura dell’oleodotto Keystone, la Russia minaccia di tagliare la produzione

LONDRA (Reuters) – I prezzi del petrolio si sono stabilizzati lunedì dopo diverse settimane di ribassi, poiché la debolezza dell’economia globale ha compensato i problemi di approvvigionamento causati dalla chiusura di un importante oleodotto che rifornisce gli Stati Uniti e le minacce della Russia di tagliare la produzione.

I futures sul greggio Brent sono scesi di 15 centesimi a 75,95 dollari al barile alle 13:10 GMT. Il greggio US West Texas Intermediate ha registrato 71,39 dollari al barile, in rialzo di 37 centesimi.

La scorsa settimana, il Brent e il West Texas Intermediate sono scesi ai livelli più bassi dal dicembre 2021 tra i timori che una possibile recessione globale influenzi la domanda di petrolio.

La Cina, il più grande importatore mondiale di greggio, ha continuato ad allentare la sua rigida politica contro la diffusione del nuovo coronavirus, anche se le strade della capitale Pechino sono rimaste tranquille e molte attività commerciali sono rimaste chiuse durante il fine settimana.

Lunedì si sono formate file fuori dalle cliniche della febbre nelle città di Pechino e Wuhan, dove il COVID è emerso per la prima volta tre anni fa.

Gli analisti di UBS hanno affermato in una nota: “È probabile che i mercati petroliferi rimangano volatili nel breve termine tra l’incertezza sull’impatto sulla produzione russa dell’embargo dell’UE, i titoli sulla politica cinese contro il coronavirus e le mosse della banca centrale negli Stati Uniti e in Europa”. .

UBS ha affermato di ritenere che il greggio Brent dovrebbe recuperare oltre i $ 100 al barile nei prossimi mesi a causa dei limiti dell’offerta e dell’aumento della domanda, mentre l’OPEC + mantiene l’offerta limitata.

Domenica, TC Energy del Canada (TRP.TO) Ha affermato di non aver ancora determinato la causa della perdita dell’oleodotto Keystone la scorsa settimana negli Stati Uniti. Non ha fornito un calendario per quando il gasdotto riprenderà a funzionare.

La linea Keystone, con una produzione di 622.000 barili al giorno, è un’importante arteria per il trasporto di greggio canadese pesante alle raffinerie statunitensi.

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto venerdì che la Russia potrebbe tagliare la produzione e rifiuterà di vendere petrolio a qualsiasi paese che imponga uno “stupido” tetto ai prezzi delle esportazioni russe.

Il ministro dell’Energia saudita ha dichiarato domenica che le misure di price cap non hanno prodotto finora risultati chiari.

Il numero di petroliere in attesa di attraversare lo stretto del Bosforo a Istanbul è diminuito lunedì, il che indica una diminuzione della congestione del traffico negli ultimi tempi.

“L’emergente embargo dell’UE sul greggio russo… potrebbe aggiungere moderati rischi al rialzo ai prezzi dell’energia nei prossimi mesi. Ma l’incertezza sulle forniture dovrebbe attenuarsi entro la primavera del 2023, dopo la scadenza dell’embargo sui prodotti petroliferi (il 5 febbraio)”, ha affermato Deutsche Bank in una nota.

(Segnalazione di Florence Tan ed Emily Chow a Singapore; Montaggio di Bradley Perrett, Simon Cameron-Moore e David Evans

