Biden risulta nuovamente positivo al coronavirus dopo il “rimbalzo” di Boxlovit

Lascia un commento su questa storia Commento

Il presidente Biden è risultato nuovamente positivo al coronavirus sabato, ha detto il suo medico, dopo una “ricaduta” del poxvirus. Il medico del presidente, Kevin O’Connor, ha detto che Biden è risultato negativo martedì sera, mercoledì mattina, giovedì mattina e venerdì mattina. Sabato mattina è risultato positivo utilizzando un test dell’antigene. I medici hanno avvertito che le persone che ricevono il farmaco antivirale Paxlovit possono sperimentare una “recidiva” dell’infezione giorni dopo essere risultate inizialmente negative, sebbene i dati sulla frequenza dell’evento e sui suoi effetti a lungo termine non siano chiari.

O’Connor detto in una lettera Biden non ha avuto recidive di sintomi e “continua a sentirsi bene”.

“A questo punto, non c’è motivo di riprendere il trattamento in questo momento, ma ovviamente continueremo a monitorare da vicino”, ha scritto O’Connor. Biden sarà nuovamente isolato alla Casa Bianca, ha aggiunto O’Connor.

Biden avrebbe dovuto visitare Wilmington, Del., e Hemlock, nel Michigan, domenica, ma entrambi i viaggi sono stati cancellati, hanno detto due funzionari della Casa Bianca.

Il viaggio in Michigan era per un evento a sostegno di una fattura da 52 miliardi di dollari per sovvenzionare la produzione e la ricerca di chip per computer e contrastare l’influenza della Cina nota come CHIPS and SCIENCE Act. Legge Approvato da entrambe le camere del Congresso Questa settimana e attendo la firma di Biden. Non è chiaro se Biden parteciperà in remoto all’evento di martedì.

Biden potrebbe essere infetto BA.5 Variazione, O’Connor ha affermato la scorsa settimana che una sottovariante omicron domina gli Stati Uniti ed è la versione più diffusa del virus. BA.5 ha mostrato una notevole capacità di sfuggire alla protezione immunitaria fornita dai vaccini e dalla precedente infezione da coronavirus. READ Guida definitiva per acquistare una stufe elettriche finto camino nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Biden è emerso mercoledì dal suo autoisolamento di cinque giorni per tenere un discorso dal Rose Garden sulla risposta alla pandemia alla sua mite gestione del Covid-19 e ai suoi strumenti ampiamente disponibili, inclusi antivirali, test a domicilio e booster. .

Ha fatto una serie di apparizioni pubbliche questa settimana a sostegno del disegno di legge CHIPS e sull’economia. Biden non ha organizzato eventi pubblici venerdì.

Biden si è tolto la maschera per alcuni eventi. La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha affermato che Biden rispetta le linee guida dei Centers for Disease Control and Prevention perché si trova a più di sei piedi dagli altri.

La guida del CDC raccomanda alle persone di autoisolarsi per cinque giorni dopo essere risultate positive al coronavirus e di indossare una maschera per altri cinque giorni quando si trovano in mezzo agli altri. Alcuni esperti hanno affermato che la guida potrebbe portare le persone a tornare al lavoro o essere messe in quarantena mentre sono ancora contagiose.

Oltre a Biden, l’81enne Anthony S., consigliere medico capo del presidente, ha contratto il coronavirus all’inizio di quest’estate. Un’infezione ricorrente può portare a ulteriori complicazioni, proprio come l’infezione iniziale, ma molte persone descrivono i loro sintomi come lievi.

Baxlovide, assunto in un corso di cinque giorni, sopprime la quantità di virus nel sistema di una persona durante il trattamento. Alcuni esperti ritengono che le infezioni ricorrenti si verifichino perché il corso di cinque giorni è troppo breve e diversi giorni vengono estesi per garantire che il virus venga eliminato.

Biden ha affrontato il suo caso di rimbalzo su Twitter sabato, ma ha assicurato alle persone che avrebbe continuato a lavorare e che presto avrebbe ripreso a viaggiare. READ Tesla Jobs: Elon Musk ha una "brutta sensazione" nell'economia

“Ragazzi, oggi sono stato di nuovo testato per il covid. Sta succedendo con una minoranza di persone”. Biden ha scritto su Twitter. “Non ho alcun sintomo, ma mi isolo per la sicurezza di tutti intorno a me. Sono ancora al lavoro e presto tornerò in strada.